Što je zadatak javnih službi u slučaju smrti na javnoj površini

Dramatična objava o tijelu preminule žene na Pašmanu, koje je navodno satima ležalo na javnoj površini bez ičijeg prisustva, izazvalo je niz reakcija. Većina prozlazi od stava da je to nehumano, a pritom se dobar dio gnjeva usmjerava na hitnu medicinsku službu, optužujući ih što su nakon neuspjele reanimacije otišli. Činjenica je da je svaka smrt na javnoj površini šokantna za svakog tko joj svjedoči i da nije nimalo ugodno dok tijelo leži za vrijeme dok se čekaju nadležne službe. No, kakav je zapravo protokol i što je čija obaveza kod ovih nemilih događaja?

Kao prvo treba reći da je hitnoj medicinskoj službi zadatak pružanje 24-satne hitne medicinske skrbi s ciljem spašavanja života i zdravlja pacijenta te da svaka zauzetost tima jednom intervencijom može usporiti izlazak na sljedeću. - U slučaju intervencije hitne medicinske službe gdje je na javnoj površini pacijent preminuo prije dolaska tima hitne medicinske službe ili prilikom same intervencije, tim hitne poziva policiju i mrtvozornika. Po dolasku policije, tim napušta mjesto događanja kako bi bio dostupan za izlazak na iduću hitnu intervenciju – kažu u Hrvatskom zavodu za hitnu medicinu (HZHM).

Pregled osobe umrle izvan zdravstvene ustanove mrtvozornik obavlja u pravilu na mjestu smrti, prema Pravilniku o načinu pregleda umrlih te utvrđivanja vremena i uzroka smrti. Hitna, dakle, ne prevozi tijelo preminule osobe jer ga na mjestu smrti pregleda mrtvozornik. Iznimka je kad unesrećena osoba premine u samom vozilu hitne; tada hitna tijelo odveze na odjel patlogije najbliže bolnice, ili u prostor hitne gdje može biti dva sata. Međutim, na otocima bolnica nema. - To je uvijek osjetljiva situacija i teško je kad se to dogodi. Kad unesrećena osoba premine na javnoj površini nakon bezuspješne reanimacije, mi obavijestimo 112 i tada policija i mrtvozornik odnosno komunalna služba preuzima. Jedino u slučaju da pacijent premine u vozilu hitne, tijelo odvezemo na bolničku patologiju ili u naše prostorije gdje može ostati dva sata. Nažalost, na otoku nema istih mogućnosti, a nije rješenje ni da tijelo odvezu u ambulantu gdje dolaze pacijenti na pregled – kaže nam Danijel Šota, čelnik Hrvatskog sindikata hitne medicine.

U upravnom odjedlu za zdravstvo Zadarske županije, nadležne za funkcioniranje javnih službi na Pašmanu, prvo izražavajući sućut obitelji preminule, kažu nam također da se u slučaju smrti osobe izvan zdravstvene ustanove uvijek zove mrtvozornik a ako je to na javnoj površini i policija. - Hitna pomoć ili služba 112 stupaju u kontakt s mrtvozornikom i u drugim slučajevima smrti izvan zdravstvene ustanove, ovisno tko je prvi dobio dojavu o smrti. Sve navedene službe imaju popis mrtvozornika. Mrtvozornik utvrđuje smrt i ispisuje potvrdu o smrti te dozvolu za ukop. Mrtvozornik potvrdu o smrti dostavlja u matični ured, a dozvola za ukop daje se pogrebnom poduzeće. U pravilu do dolaska pogrebnika policija osigurava mjesto događaja – stoji u odgovoru koji smo dobili od Vlatke Vučić-Marasović, županijske glasnogovornice.

Na području Zadarske županije sedam je područja mrtvozorenja s minimalno 34 mrtvozornika, no tu dužnost trenutno obavlja 22 zdravstvenih djelatnika - 15 doktora medicine i 7 medicinskih sestara. Propis nalaže da mrtvozornik mora doći na mjesto događaja u roku od 12 sati od zaprimljenog poziva ili dojave, naime, kako svi mrtvozornici rade u sustavu s radnim vremenom od osam sati, smatra se da je to optimalno vrijeme u kojem mogu otići na mjesto događaja nakon radnog vremena. - U iznimnim situacijama (udaljenost, gužva na prometnicama, brodski prijevoz…) čeka se mrtvozornik više od četiri sata, oni se međusobno dogovore pa izlazi onaj koji u tom trenutku nije na radnom mjestu – navode u Županiji. Naknada za obavljanje pregleda umrle osobe izvan zdravstvene ustanove u ovoj županiji iznosi 55 eura neto po obavljenom pregledu umrle osobe, no taj iznos inače varira od županije do županije. Može biti i veći, ali i manji pa je i to jedan od razloga zbog kojih sve manje liječnika pristaje mrtvozoriti.

Iz županijskog upravnog odjela za zdravstvo još su jednom istakli kako su sve službe uključene u intervenciju koja se dogodila na Pašmanu, od medicinsko prijavno-dojavne jedinice HMP, tima T1 HMP ispostave Kali, policije i mrtvozornika, obavile su svoj posao "profesionalno, koordinirano i u najkraćem mogućem vremenu" - Intervencija je započela u 9:33 kada je tim ispostave Kali preusmjeren sa intervencije žutog kriterija na intervenciju crvenog kriterija. U 9:46 tim je stigao na mjesto događaja i započeo s pružanjem pomoći unesrećenoj nakon čega je krenuo u prijevoz. Tijekom prijevoza unesrećena osoba je reanimirana, no unatoč 40-minutnom postupku reanimacije, u 11:00 sati proglašena je mrtvom. Po protokolu je pozvana policija i mrtvozornik koji su, nakon što je tim otišao na drugu intervenciju, ostali uz tijelo pokojnice do dolaska pogrebnika", navode iz Zadarske županije.