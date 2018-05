Mali Smiljan velikog Nikole Tesle godišnje posjeti 35.000 ljudi

Smiljan, maleno mjesto u blizini Gospića, poseban je turistički adut, zapravo još jedan brend Like. Sama činjenica da je u kamenoj kući pored lokalne crkve sv. Petra i Pavla u središtu Smiljana, u jednoj noći, točno na prelazu u drugi dan, dok su munje parale nebo rođen naš, ali i jedan od najvećih svjetskih izumitelja, već je dovoljno zanimljiv početak priče o slavnom Nikoli Tesli. Stoga obavezno ‘poslušajte’ znakove uz autocestu ili staru magistralu koji vas upozoravaju da je u blizini memorijalni centar, skrenite prema njemu i doživite pustolovinu zvanu Nikola Tesla.

Naime, u rodnom mu Smiljanu 10. srpnja 2006., na njegov 150. rođendan, otvoren je Memorijalni centar Nikola Tesla na 13.000 kvadrata. Od tada ovaj centar svojim raznolikim sadržajem privlači pažnju gostiju i posjetitelja širom svijeta. Godišnje Teslinu rodnu kuću koja je pretvorena u muzej s multimedijskim postavom o njegovu životu i izumima, obližnju crkvu, gospodarske objekte obiđe oko 35.000 posjetitelja. Smiljan je izuzetno mjesto za jednodnevni obiteljski izlet s povoljnijom, obiteljskom ulaznicom po cijeni od 80 kuna. Osim razgledavanja Tesline kuće gdje se kroz katove slikom, riječju i zvukom mogu pratiti svi detalji njegova života; od rođenja, školovanja, odlaska u Europu, SAD, do njegovih izuma i patenata. Pokraj kuće je potočić Vagančica na kojemu se nalazi Teslina turbina, njime plovi i prototip Teslina broda na bežično upravljanje. Potok vodi i do Tesline ispitne stanice koja je deset puta manja replika one u Colorado Springsu, a njezin je toranj zaštitni znak Memorijalnog centra. Ispred ispitne stanice nalazi se dječje igralište, originalna instalacija s osam elemenata od kojih svaki, osim za igru, služi i za edukaciju, te razumijevanje rada strojeva i tema iz fizike. U suvenirnici možete nabaviti i majicu s Teslinim likom ili njegovu autobiografiju.