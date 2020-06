Što je sve u Mostovu programu: Dva mandata za gradonačelnike, maturi 'redizajn'

Da svaki gradonačelnik bude kao predsjednik. Ali samo u smislu godina na vlasti jer Most u svom jučer predstavljenom programu, među ostalim, predlaže da se broj mandata čelnih ljudi gradova, općina i županija ograniči na dva. Na taj bi se način, objašnjavaju mostovci u svom programu, spriječila dugotrajna koncentracija moći na lokalnoj razini, a sve se to može vrlo lako jednostavnom promjenom “lex šerifa”, kažu, nakon čega bi se smanjio i broj lokalnih političara. Nije ovo jedina promjena koju zagovara Most u svojem programu sastavljenom od 12 ključnih točaka, od kojih su neke pravosuđe i javna uprava, socijalna i zdravstvena politika po mjeri čovjeka, ravnomjeran regionalni razvoj te demografska politika za obitelj.

Rodiljski i za baku i djeda

Zadržat ćemo se prvo malo na potonjem jer Most predlaže da tijekom prve godine života djeteta sve majke imaju minimalnu naknadu u visini od 120 posto proračunske osnovice, odnosno 3991,20 kuna. Za one roditelje koji imaju veću plaću od navedene ova se stranka zalaže da im ta puna plaća i ostane tijekom cijele prve godine života djeteta. Uključiti žele i bake te djedove.

– Predlažemo da i oni mogu koristiti roditeljski dopust, roditeljsku poštedu od rada ili roditeljsku brigu o djetetu umjesto roditelja i da za to primaju naknadu od 2328,20 kuna – kažu mostovci u svom izbornom programu, u kojem se govori i o neovisnoj analizi Škole za život, “redizajnu državne mature”, kao i o “obveznom profesionalnom usmjeravanju učenika sedmih i osmih razreda”. Zalaže se Most i za ukidanje parafiskalnih nameta, kao i za trajno ukidanje plaćanja poreza na dobit i dohodak za poduzetnike i obrtnike.

– Nastavit ćemo inzistirati na prijedlogu da se u sustav poreza na dobit vrati tzv. olakšica za reinvestiranu dobit, da se dobit imatelja udjela u trgovačkim društvima oporezuje samo jednom, i to kod isplate dobiti iz poduzeća – objašnjavaju u Mostu, u kojem žele i, kako sami kažu, da se proširi krug poreznih obveznika poreza na dodanu vrijednost koji taj porez plaćaju tek po naplati računa.

Kraći sudski sporovi

U svojem se programu stranka zalaže i za “depolitizaciju pravosuđa”, što žele postići tako da se pravila o imenovanju sudaca, njihovu ocjenjivanju i napredovanju temelje “na objektivnim kriterijima i pokazateljima uspješnosti i kvalitete njihovog rada”.

– Kako bismo pospješili transparentnost tih postupaka, uvest ćemo audiovizualno snimanje razgovora s kandidatima za imenovanje na sudačku dužnost ili napredovanje. Tražit ćemo da se imovinske kartice sudaca, sukladno važećim propisima, bez odgađanja objave na mrežnim stranicama Državnog sudbenog vijeća, da se osigura njihovo redovito ažuriranje i da podaci o imovini sudaca u svakom trenutku budu dostupni svakome – objašnjavaju u Mostu, u kojem žele i vrijeme trajanja sporova u građanskim i trgovačkim parnicama spustiti ispod dvjesto dana. Trenutačni je prosjek 364 dana, a u Mostu kažu da će smanjivanjem trajanja sporova Hrvatska biti na europskoj razini.