Što je Putin naredio ruskoj delegaciji prije razgovora sa SAD-om: Dao je jasne upute

Rusko izaslanstvo, koje je otputovalo u Saudijsku Arabiju na razgovor sa predstavnicima SAD-a, dobilo je upute od predsjednika Vladimira Putina da pokaže “najprijateljskiji stav prema svojim američkim kolegama i predsjedniku Donaldu Trumpu osobno”. To su za The Moscow Times rekli diplomati upoznati s pripremom pregovora. “Delegacija je dobila upute da ide ne kako bi se svađala, već kako bi do određene mjere pregovarala”, rekao je ruski diplomat. Prema drugom izvoru, upute su bile da se "kombiniraju fleksibilnost i krutost".

Američki i ruski dužnosnici razgovarali su više od četiri sata u utorak u Rijadu o okončanju rata u Ukrajini, dok su Kijev i njegovi europski saveznici to zabrinuto promatrali sa strane, a Moskva izašla s novim velikim zahtjevom. Novinska agencija Interfax objavila je da je ruski pregovarač Jurij Ušakov rekao da su razgovori protekli dobro i da se raspravljalo o uvjetima za sastanak predsjednika Donalda Trumpa i Vladimira Putina. Ušakov je rekao da je malo vjerojatno da će se samit održati idućeg tjedna. Ipak, razgovori u saudijskoj prijestolnici naglasili su brz tempo američkih napora da zaustave sukob, manje od mjesec dana nakon što je Trump preuzeo dužnost i šest dana nakon što je telefonski razgovarao s Putinom.

Još dok je trajao sastanak, Rusija je signalizirala pooštravanje svojih zahtjeva. Glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova Maria Zaharova rekla je novinarima u Moskvi da "nije dovoljno" da NATO ne primi Ukrajinu u članstvo. Rekla je da savez mora povući obećanje dano na samitu u Bukureštu 2008. da će Kijev ući u NATO u budućnosti, na neodređeni datum. "Inače će ovaj problem nastaviti trovati atmosferu na europskom kontinentu", poručila je.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski dosljedno je zahtijevao članstvo u NATO-u kao jedini način da se Kijevu zajamči suverenitet i neovisnost od njegovog nuklearno naoružanog susjeda. Kritičari kažu da je Trumpov tim, time što je isključio članstvo Ukrajine u NATO-u i ocijenio da je želja Kijeva da vrati sav izgubljeni teritorij iluzija, unaprijed učinio velike ustupke. Američki dužnosnici kažu da samo prepoznaju stvarnost. Ukrajina je poručila da se mirovni sporazum ne može sklapati u njeno ime i bez nje. "Mi, kao suverena zemlja, jednostavno nećemo moći prihvatiti nikakve sporazume bez nas", rekao je Zelenski prošlog tjedna.

