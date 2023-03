Što god učinili s izbornim sustavom, Šeks, Malenica, Ressler i Anušić su arbitri

Dok se naši raskalašeni krojači izbornog sustava predvođeni Vladimirom Šeksom razbacuju s idejom o povećanju broja zastupnika na 160 kako bi na svakih 22.500 birača (vjerojatnije 19.375) i 24.250 stanovnika imali jednog zastupnika, Bundestag je i radi uštede smanjio broj zastupnika sa 736 na 630. To znači da će svakih gotovo 96.000 njemačkih birača (umjesto do sada 82.000) ili svakih 132.000 stanovnika (113.000) imati jednog zastupnika.



Doduše, oni su se vodili i specifičnošću njihova izbora stranaka i kandidata koji je dovodio do stalnog povećanja broja zastupnika, a i ne možemo se uspoređivati s parlamentarnom zastupljenošću u velikim zemljama, jer bi po njemačkim kriterijima Hrvatski sabor imao 29 zastupnika. Ali, načelno je usporedba na mjestu to više jer je naš Ustav - koji je i Šeks kreirao u vrijeme kad smo imali pola milijuna stanovnika više, pa i stotine tisuća više birača - predvidio da možemo imati najmanje 100, a najviše 160 zastupnika. I baš sad se pojavila potreba iskoristiti tu mogućnost do daske!? Zašto?