Putin na granicu s NATO-om šalje 100.000 vojnika? Sateliti otkrili tajni projekt Kremlja, baze doslovno svijetle u mraku

Rusija je tijekom zime i proljeća ove godine pokrenula masovno širenje svoje vojne infrastrukture duž cijele zapadne granice, s posebnim naglaskom na prve susjede i nove članice NATO-a, Finsku i Norvešku. Ovi zabrinjavajući podaci proizlaze iz velike zajedničke istrage skandinavskih javnih servisa (norveškog NRK-a, švedskog SVT-a, danskog DR-a) i estonskog istraživačkog portala Delfi, a temeljeni su na najnovijim satelitskim snimkama tvrtke Planet Labs.

Nove, goleme vojne vojarne ubrzano se grade u okrugu Pečenga u ruskoj Murmanskoj oblasti, smještenoj tik uz granicu s Norveškom. Marko Eklund, bivši finski obavještajac i stručnjak koji godinama detaljno prati vojne aktivnosti u pograničnim regijama, upozorava kako bi ovaj novi kompleks mogao primiti do 17.000 ljudi.

To je čak dva do tri puta više vojnika nego što ih je na tom području bilo locirano ranije. Najnovije satelitske snimke iz proljeća 2026. godine otkrivaju da Rusija planski gradi stambene objekte kako bi na granicu dugoročno privukla profesionalne vojnike i njihove obitelji. Paralelno s Norveškom, ruski vojni stroj snažno se širi i duž finske granice. Na tom su se potezu u samo nekoliko mjeseci pojavili deseci novih vojnih objekata, skladišta i vojarni, uz stotine novih vojnih vozila i teške opreme.

NEW: A major investigation by DR, SVT, NRK and Delfi reveals how Russia is expanding military bases near the Nordic and Baltic regions, as intelligence officials warn Europe may be entering its most dangerous period in years.



According to the investigation, Russia is expanding… pic.twitter.com/oSuv4eaLva — GeoInsider (@InsiderGeo) June 10, 2026

Zapovjednik finske vojske, general Pasi Välimäki, iznio je dramatičnu procjenu: Rusija bi u kratkom roku duž finske granice mogla rasporediti čak 80.000 vojnika. Usporedbe radi, dosadašnje ruske snage na tom području brojale su oko 20.000 pripadnika. S druge strane, iako finska vojska u mirnodopskom stanju broji tek 24.000 aktivnih pripadnika, ni službeni Helsinki ne sjedi prekriženih ruku. Finska posjeduje izuzetno moćnu i uvježbanu mobilizacijsku rezervu koja u slučaju izbijanja ratnog stanja može u kratkom roku podići oružane snage na čak 280.000 ljudi, piše Meduza.

Eklund ističe kako Rusija sustavno gomila snage duž cijele linije razgraničenja s NATO-om – od hladne arktičke obale pa sve do eksklave Kalinjingrad. Da se u tim bazama doista odvija intenzivna aktivnost, potvrđuje i nesvakidašnja analiza novinara norveškog NRK-a. Oni su, naime, analizirali NASA-ine satelitske podatke o razini noćnog osvjetljenja. Rezultati su frapantni: čak 16 od 19 analiziranih ruskih vojnih lokacija na mapi svijetli znatno intenzivnije nego u istom razdoblju prošle godine, što svjedoči o neprekidnom radu i priljevu ljudstva.

Prema podacima švedske vojne obavještajne službe, ukupne ruske oružane snage trenutačno broje oko 1,5 milijuna ljudi. Šef švedskih obavještajaca Thomas Nilsson naglašava kako je Rusija u praksi dokazala da može iznimno brzo premještati goleme količine trupa i tehnike na velike udaljenosti. Zaključak švedskih analitičara stoga je jasan, navodi Meduza: Kremlj se aktivno i sustavno priprema za mogući izravni sukob s NATO savezom.

Brian Nissen, zapovjednik NATO snaga za baltičke države i Poljsku, pokušao je donekle smiriti situaciju, naglasivši kako je rizik od izravnog vojnog sukoba između Rusije i Saveza trenutačno nizak. Razlog tomu je jasan – glavnina ruskih operativnih snaga i dalje je vezana teškim borbama u Ukrajini. Ipak, general Nissen šalje i ozbiljno upozorenje zapadnim saveznicima: "Situacija bi se mogla drastično i u vrlo kratkom roku promijeniti ako u Ukrajini dođe do proglašenja prekida vatre." Rusija bi tada, upozoravaju stručnjaci, mogla brzo preusmjeriti svoje resurse prema novim granicama NATO-a.