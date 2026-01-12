Stižu vam mailovi za resetiranje lozinke na Instagramu? Dobro provjerite jednu stvar

Početkom siječnja 2026. na hakerskim forumima pojavila se baza s osobnim podacima 17,5 milijuna korisnika Instagrama, dok su istovremeno milijuni primali lažne e-mailove za resetiranje lozinke. Meta negira proboj sustava i tvrdi da je riječ o starim podacima i tehničkom problemu.

Početkom siječnja 2026. godine, milijuni korisnika Instagrama primili su e-mailove o ponovnom postavljanju lozinke, dok je istovremeno na dark webu objavljena baza podataka s informacijama 17,5 milijuna korisnika. Procurjeli paket, koji je na forumu BreachForums besplatno objavio haker "Solonik", sadrži imena, e-mail adrese, telefonske brojeve i korisničke ID-jeve, što otvara vrata krađi identiteta i phishing napadima. Vjeruje se da podaci potječu iz slučaja koji se dogodio još 2024. godine.

Meta, krovna tvrtka Instagrama, kategorički je zanijekala proboj svojih sustava. Val e-mailova pripisali su "tehničkom problemu" koji je sada riješen, poručivši korisnicima da su računi sigurni i da mogu ignorirati te poruke. Međutim, ovo objašnjenje ne umanjuje činjenicu da su osjetljivi podaci milijuna korisnika dostupni kibernetičkim kriminalcima.

Kako se zaštititi

Stručnjaci upozoravaju da izloženi podaci omogućuju sofisticirane napade poput "SIM swappinga". Kako biste zaštitili svoj račun, poduzmite sljedeće korake:

Uključite dvofaktorsku autentifikaciju (2FA) : Koristite autentifikacijsku aplikaciju (npr. Google Authenticator) umjesto SMS poruka.

: Koristite autentifikacijsku aplikaciju (npr. Google Authenticator) umjesto SMS poruka. Promijenite lozinku : Izradite novu, snažnu i jedinstvenu lozinku koju ne koristite na drugim servisima.

: Izradite novu, snažnu i jedinstvenu lozinku koju ne koristite na drugim servisima. Budite oprezni: Ne klikajte na sumnjive poveznice u e-mailovima ili porukama . Sve provjere radite izravno u Instagram aplikaciji.

. Sve provjere radite izravno u Instagram aplikaciji. Provjerite jesu li vaši podaci kompromitirani: Posjetite stranicu HaveIBeenPwned.com kako biste vidjeli je li vaša e-mail adresa dio nekog curenja podataka.