Nevrijeme rušilo stabla, evo što nas čeka u nastavku tjedna i kada se ljetne vrućine brzo vraćaju

Zagrebački vatrogasci su do 21,50 sat intervenirali u 17 navrata, a najviše intervencija bilo je vezano uz uklanjanje stabala u raznim dijelovima grada. Stabla su uklonili na Rudešu u Jablanskoj ulici, u Lošinjskoj na Trešnjevki, u Vukovarskoj ulici, u Ulica kneza Branimira, na Gornjem Prekrižju, u Botincu, na Savskom nasipu i u Stenjevcu. Vatrogasci su također ugasili požar otpada u vrtnom putu na Žitnjaku, požar u restoranu u Martićevoj, uklonili lim u Odri, objavili su iz Vatrogasne postrojbe Zagreb.

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) izdao je za utorak žuti meteoalarm za veći dio Hrvatske zbog mogućeg opasnog vremena, dok je riječko područje pod narančastim upozorenjem – što označava opasno vrijeme. Očekuju se izraženi pljuskovi i grmljavina, a lokalno je moguće i nevrijeme.

Prema prognozi HRT-a, promjena vremena već je započela u večernjim satima ponedjeljka, kad je zapad zemlje zahvatila nestabilnost. No prava promjena stiže tijekom noći na utorak te u utorak, kada će u unutrašnjosti temperature pasti, a naoblačenje donijeti povremenu kišu i izraženije pljuskove, osobito u istočnim i središnjim dijelovima zemlje.

Foto: DHMZ

Na istoku Hrvatske veći dio dana bit će promjenjiv, s povremenom kišom i mogućim grmljavinskim pljuskovima. Najviša dnevna temperatura past će na 28 do 30 stupnjeva, dok će jutarnje vrijednosti biti oko 19. U središnjim predjelima zemlje bit će još nešto svježije, a kiša se očekuje osobito prema jugu regije, uz dulja sunčana razdoblja poslijepodne.

Na Jadranu ni sutra neće biti znatno stabilnije. Iako će biti dosta sunca, već noćas i u prvom dijelu utorka mogući su izraženiji pljuskovi, osobito na sjevernom dijelu. Uz slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, temperatura će se na sjevernom i srednjem Jadranu kretati između 25 i 30 stupnjeva.

U Dalmaciji će biti sunčanije, ali i dalje nestabilno – osobito prema sjeveru regije, gdje su mogući neverini. Najviše dnevne temperature dosegnut će i do 33 stupnja, no slab vjetar neće znatnije ublažiti osjećaj vrućine. Noći će i dalje biti tople, a more malo do umjereno valovito.

Foto: DHMZ

Sredina tjedna donosi kratkotrajno smirivanje – bit će sunčanije i ponovno vruće, osobito u srijedu i četvrtak. Pljuskovi će u tom razdoblju biti rijetki i uglavnom ograničeni na gorje. U četvrtak će zapuhati umjeren jugozapadnjak, a već u petak slijedi nova promjena vremena – sa zapada će pristizati kišni oblaci, osobito nad sjeverni i srednji Jadran.

Od petka nadalje, osobito na sjeveru zemlje, očekuje se novi pad temperature i češća kiša, što bi moglo donijeti osjetnije osvježenje nakon iznimno vrućih dana. Iako će vikend još zadržati toplinu, mnogi će ga dočekati s olakšanjem zahvaljujući nižim vrijednostima na termometru i ugodnijim biometeorološkim prilikama.