Stier i Kovač se ne boje izbacivanja iz stranke. Stier: Glasat ću po savjesti

Sankcije protiv zastupnika koji ne podržavaju vlastitu Vladu se podrazumijevaju, to je za mene potpuno jasno i načelno postupanje rada u stranci, komentirao je HDZ-ov Branko Bačić nakon sjednice Kluba zastupnika HDZ- a u Saboru napetosti u njegovoj stranci do kojih je došlo zbog smjene političkog tajnika Davora Ive Stiera i međunarodnog tajnika Mire Kovača. Ipak, Bačić naglašava kako nema govora o tome da Stier i Kovač ne bi podržavali stav kluba, pa nema govora o njihovom izbacivanju iz stranke.

- Svakako da nepodržavanje vlastite Vlade podrazumijeva stranačke sankcije. To je jasno i Statutom definirano da zastupnici vladajuće većine, konkretno zastupnici HDZ-a, dužni poštivati stranačke odluke i Kluba zastupnika, a to su odluke koje idu ka podržavanju rada Vlade. Sankcije protiv zastupnika koji ne podržavaju vlastitu vladu se podrazumijevaju, to je za mene potpuno jasno i načelno postupanje rada u stranci. Obveza člana stranke, a prije svega zastupnika u Saboru ili vijećnika u gradskim, općinskim ili županijskim skupštinama se podrazumijeva podržavanje vlade, odnosno izvršnih tijela – kaže Bačić. Upitan odnosi li se išta od navedenog na Stiera i Kovača, Bačić uzvraća kako ne vidi zašto bi.

- Nema nikakve dileme, nikakve natruhe da bi neki zastupnik u Klubu HDZ-a glasovao protivno odluci Kluba i stranke, dapače, njih dvojica će neupitno podržavati rad Vlade i dati puni doprinos radu Kluba – rekao je Bačić.

Miro Kovač nije bio pretjerano rječit na pitanje očekuje li izbacivanje ako bude glasovao po vlastitoj savjesti.

- Molim vas lijepo, to su konfabulacije – kazao je.

Davor Ivo Stier ne boji se izbacivanja iz stranke.

- Mislim da svaki zastupnik glasuje po vlastitoj savjesti. Pogotovo o pitanjima svjetonazorskog karaktera. To je demokratska tekovina i dobro je da je mi respektiramo. A jasno je i pravo Kluba da ima disciplinu zastupnika, ne mislim da su te dvije stvari u kontradikciji. To funkcionira u razvijenim demokracijama i nema razloga da mi to u Hrvatskoj ne prakticiramo. Rekao sam već moj stav da je ova faza (njegova smjena s pozicije političkog tajnika op.a.) završena i počinje nova. Jasno je da ću u njoj ja raditi da ostvarim ciljeve o kojima sam i javno govorio, i na Saboru HDZ-a, i pisao u svojoj knjizi. Radit ću to ustrajno i konstruktivno – objašnjava Stier.

Komentirao je rad Vlade

- Sigurno da ima i političkih i društvenih situacija koje traže odgovor od strane Vlade. Mislim da je taj trud uvijek dobar. Što se vladajuće većine tiče, naravno da je potpora tu. A o što se tiče hrvatskih građana, sigurno svi žele da to bude što uspješnije, da svima bude dobro – rekao je Stier.

Osvrnuo se na referendumsku inicijativu "Narod odlučuje".

- Građani koji su podržali tu inicijativu poslali su određenu poruku svim političarima. Na nama je bilo da promijenimo izborni sustav, to nismo učinili, i moramo sada ovo akceptirati. Ne smijemo stigmatizirati ljude koji su rekli da će, ako političari to nisu napravili, ići s jednom građanskom inicijativom. Moramo, dakle, uvažiti taj napor koji su učinili. To je moj načelan stav o toj inicijativi – kaže.

Što se tiče pitanja koje po mnogima ograničava prava zastupnika nacionalnih manjina, podsjeća da je već ranije u više navrata rekao da se može otvoriti rasprava o ovoj temi, ali da treba uzimati u obzir dvije stvari.

- S jedne bi strane, jasno, najbolje bilo da o tome tko vlada u Hrvatskoj breme odluke ne pada na predstavnike nacionalnih manjina. To nije dobro za nacionalne manjine. Druga je stvar da bilo koji sustav mora u obzir uzeti što bolju integraciju nacionalnih manjina u hrvatsko društvo. Važna su oba kriterija. Trenutačno imamo dva različita sustava predstavnika nacionalnih manjina, jedan na lokalnoj razini,a drugi na državnoj. S ovim na lokalnoj razini zadovoljne su manjine, a na osnovu razgovora s ljudima koji su potpisali ovu inicijativu mogu reći da su i oni zadovoljni tim sustavom. Zadovoljne su i političke stranke. Pa zašto onda ne bismo to ujednačili? Da se zastupnici nacionalnih stranaka biraju iz političkih stranaka, a da onda ostane njihov broj koji je u Ustavnom zakonu. Takav model funkcionira na lokalnoj razini i možemo razmotriti da tako bude i na nacionalnoj razini. Trebali bismo, znači, biti otvoreni za mogućnost da se promijeni sadašnji način izbora u Sabor, zadovoljavajući dva kriterija koja sam naveo – tvrdi Stier.

Ima li predsjednica pravo kad kritizira Vladu zbog reformi i demografije, pitali su ga novinari.

- Predsjednica ima poziciju iz koje može davati mišljenja i sugestije. Ne treba to promatrati kao nešto negativno nego trebamo širiti prostor političkog dijaloga. Ne bi tu trebalo dolaziti do nekih izjava, svađa, sukoba. Uvijek sam za dijalog i koliko sam mogao radio sam na tome bude dijalog između svih relevantnih aktera – naglašava Stier te dodaje kako smatra da predsjednica ne šteti HDZ-u sa svojim izjavama.