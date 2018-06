Plenkoviću leđa u HDZ-u, osim Brkića, drži i Kalmeta

Varaju se oni koji su mislili da je Davor Ivo Stier “Novu hrvatsku paradigmu”, iz koje crpi kritike o klijentelizmu, populizmu i etilizmu, napisao zbog tadašnjeg predsjednika HDZ-a Tomislava Karamarka. Te su pojave dio naše političke stvarnosti, HDZ je imao priliku suočiti se klijentelizmom i elitizmom što bi bila smrt za populizam.

“Ne obazire se na komarce”

Ali Plenkoviću leđa drži Milijan Brkić, kao i Božidar Kalmeta što Stieru daje još više poticaja u kritici aktualnog predsjednika HDZ-a i stranačkog klijentelizma. Brkića i Plenkovića povezao je jedan vrlo pragmatičan interes; Brkiću odgovara stranački oslabljen Plenković (zaljuljale su ga Istanbulska konvencija i afera Hotmail) jer to njega čini jačim u stranačkim okvirima gdje ne manjka klijentelizma. Zato ne čudi da je Stier Plenkoviću, neposredno prije Predsjedništva na kojem je s pozicije stranačkog tajnika smijenjen zajedno s Kovačem, rekao da mu Brkić radi o glavi. Pritom je vjerojatno mislio i na priču o klijentelizmu, ali i na Brkićevu ambiciju da u budućnosti preuzme HDZ. Kada je riječ o tezama da se Stier povezao s predsjednicom RH kako bi zajedno rušili Plenkovića, to ne stoji jer se Stier s njom nije ni čuo ni vidio od njezina službenog posjeta Argentini. Tako su situaciju u HDZ-u komentirali sugovornici bliski Stieru. Oni bliski Brkiću pak kažu:

“Ne obazire se na komarce i lažne konstrukcije. Stier i Kovač već dvije godine trube da Brkić Plenkoviću radi o glavi, ništa novo. Problemi se moraju rješavati unutar HDZ-a, a ne na stranačkim saborima. Neka se dečki, ako imaju ambicije, kandidiraju na stranačkim izborima. To što su radili s pozicija političkog i međunarodnog tajnika bilo je štetno i za HDZ i za državu, tako se ne radi.” Milijan Brkić u obračunima unutar HDZ-a, izgleda, najviše je profitirao jer njegova, samo naizgled marginalizirana uloga, u posljednje je vrijeme izašla iz sjene stranačkih margina. Plenković, iako mu Brkić po svom profilu uopće ne odgovara kao stranački suradnik, bio je prisiljen prihvatiti Brkićevo oponiranje u slučaju Istanbulske konvencije i referenduma inicijative “Narod odlučuje” jer mu iscrpljenom od afera nije bila potrebna još jedna otvorena fronta u HDZ-u. No čudi Plenkovićevo vezivanje uz Božidara Kalmetu, nekad jednog od najmoćnijih HDZ-ovaca čija je politička zvijezda sada zasjenjena pravosudnim procesima. Kalmeta je prekjučer uoči sjednice Predsjedništva poručio da Stier i Kovač moraju otići, ali i prvi govorio u raspravi na Predsjedništvu.

– O svojim izjavama i raspravi na Predsjedništvu nisam se ni s kim dogovarao, to su promašene teze. Sanader je znao režirati predstavu pa bi unaprijed dogovorio tko će što govoriti, ali kod Plenkovića toga nema. Od novinara nikada ne bježim, a na Predsjedništvu mi je skočio tlak i morao sam prvi govoriti jer to što se događalo na saboru HDZ-a nije u redu. Plenković je tamo najavio velike stvari; smanjivanje PDV-a od Nove godine, govorilo se o suficitu proračuna, o Pelješkom mostu, ali sve su zasjenili Davor i Miro jer su na izvještajnom Saboru kritizirali predsjednika stranke. Pa to se tako ne radi, time se zbunjuje naše članstvo i naši birači. Valjda ja kao čovjek koji ima ogromno političko iskustvo imam pravo iznijeti svoj stav. Uostalom, želim da moja djeca žive u Hrvatskoj kakvu zagovara Andrej Plenković, a ne neki s nazadnjačkim stavovima. I još jedna stvar, Plenković poštuje institucije pa HDZ-ove organizacije vode izabrani čelnici, a ne rođaci i stričevi kako je to nekad bilo – rekao nam je Kalmeta koji odbacuje tvrdnje da bi mogao postati jedan od tri pomoćnika glavnog tajnika HDZ-a.

“Potrošio 500 pari cipela”

Izvori bliski tom zadarskom HDZ-ovcu poručili su pak da Stier nikada, pa ni onda neće biti predsjednik HDZ-a.

– On će Kalmeti govoriti o klijentelizmu, a u životu nije izišao iz ureda! Bio je po “Briselima”, ali na terenu nikada nije bio. Kalmeta je za HDZ potrošio 500 pari cipela i na Tijelovo u osam navečer imao stranačke sastanke, dok Stier sjedi u svom uredu – istresli su Kalmetini suradnici. No neki članovi Predsjedništva smatraju da je rasprava bila upravo režirani igrokaz. Posebno im je smiješna činjenica da se sve svelo na ocjenu kako je “Plenković na Saboru HDZ-a briljirao, ali su mediji prenijeli disonantne tonove Stiera i Kovača”. Odjeknula je i činjenica da je Mario Kapulica, šef Kluba utemeljitelja, pomno izbrojio aplauze (57) koje je dobio Plenković, ali i duljinu njihova trajanja (2,47 minuta). Novi politički tajnik Lovro Kuščević proslavio se prvi dan na novoj funkciji jer je izjavio kako je Predsjedništvo analiziralo govore, pljesak i negodovanja. Da je to izgovorio, nije mogao vjerovati glavni tajnik Jandroković pa je pokušavao opravdati da se Kuščević nespretno izrazio... Izborom Kuščevića i Božinovića Plenković je na stranačkim pozicijama učvrstio dvojicu lojalnih ministara.