Otkrivena narko-podmornica na obali Španjolske: Lako mogla prevesti 2 tone droge

Španjolska policija prošlog je mjeseca na obali Malage zaplijenila 9-metarsku 'narko-podmornicu' koja je 'lako' mogla prevesti do 2 tona droge, prenosi Daily Mail.

Podmornica je otkrivena dok je još bila u fazi izrade, i to u sklopu velike akcije Europola i policije, a šef španjolske policije Rafael Perez kazao je kako bi podmornica, da je bila puštena u pogon, otputovala na otvoreno more do matične zemlje u kojoj bi se ukrcala droga.

- Praktički bi cijela bila pod vodom, a jedino bi se vrh mogao vidjeti i to s drugog broda ili helikoptera, govori.

Već su u prijašnjim navratima otkrivene naprave sličnog tipa, pogotovo na području Centralne i Južne Amerike.