PROSVJEDI PROTIV SUNČANE ELEKTRANE

'Solarni paneli su za krovove i tvorničke hale, a ne za oaze zelenila!'

Autor
Slavica Vuković
03.12.2025.
u 18:56

Investitor Dragan Jurilj Kaštelanima: Sve što nam je uvjetovano uvrstili smo u svoj projekt

Najava da će se iznad Kaštel Lukšića graditi Sunčana elektrana Kozjak zapalila je plamen nezadovoljstva među Kaštelanima. Nezadovoljnim građanima, ekološkim udrugama, lovcima i zaljubljenicima u prirodu pridružili su se brojni stručnjaci, župnik te kaštelanski gradonačelnik. Svi zajedno žele ne samo zaustaviti projekt tvrtke Kozjak energy d.o.o. iz Zagreba nego i potaknuti Splitsko-dalmatinsku županiju na izmjenu prostornog plana tražeći da se iz njega izbriše mogućnost gradnje solarne elektrane na tom području.

Na javnoj raspravi o Studiji utjecaja na okoliš, održanoj u Kaštelima, Dragan Jurilj, vlasnik tvrtke Kozjak energy d.o.o., nije uspio razuvjeriti građane u njihovu stajalištu da će solarna elektrana na području Biranjštine svojim panelima, ogradama i širenjem pristupnih puteva uništiti prostor bogat povijesnom baštinom i prirodnim bogatstvima. Jurilj tvrdi kako projekt razvija već 10 godina i poziva se na strateške interese Republike Hrvatske.

Ključne riječi
Kaštela okoliš Solarna elektrana kozjak

