'Snažne žene': Projekt koji vraća dostojanstvo onkološkim pacijenticama

U prostorijama Poliklinike Ribnjak, u Zagrebu 11. travnja, službeno će biti predstavljen projekt 'Snažne žene', snažna inicijativa usmjerena na poboljšanje kvalitete života žena koje su prošle ili još uvijek kroz izazove povezane uz liječenje karcinoma. Projekt se provodi u suradnji s udrugom Nismo same, a podržan je i od strane Grada Zagreba. Projekt “Snažne žene” ima namjeru predstaviti konkretan odgovor na izazove s kojima se žene oboljele od karcinoma svakodnevno suočavaju u zdravstvenom sustavu, a koje uključuju duga čekanja i administrativne prepreke pa sve do manjka psihosocijalne podrške. Projekt služi kao simbol nade, borbe i solidarnosti. 'Ženama koje su prošle najteže životne bitke želimo poručiti da nisu same i da im pripada dostojanstvena zdravstvena skrb', istaknuli su iz Poliklinike Ribnjak, koja je ustupila dio svojih usluga potpuno besplatno za čak tridesetak žena iz udruge.

Program tako uključuje besplatne liječničke preglede, dijagnostiku, fizikalnu terapiju, savjetovanja o prehrani i zdravim životnim navikama te psihosocijalnu podršku. Poseban naglasak stavlja se na rehabilitaciju i reintegraciju žena u svakodnevni život, uz dodatnu podršku stručnjaka različitih medicinskih i terapeutskih profila. Udrugu predvodi Zagrepčanka godine Ivana Kalogjera, a njezine članice – žene koje su same prošle kroz borbu s bolešću – svojim pričama i iskustvima dodatno osnažuju ovaj projekt. Cilj ove inicijative je osnažiti žene kroz besplatne liječničke preglede, dijagnostiku, psihološku pomoć, edukacije o zdravom životu te prilagođene fizičke aktivnosti. Za više informacija ili podršku projektu, zainteresirani se mogu obratiti Tamari Peras na broj +385 91 7636 185 ili e-mailom na tperas71@gmail.com.