Snažan potres pogodio obalu Italije na strani Jadranskog mora, Hrvati javljaju: 'Zgrada se ljuljala!'

Snažan potres pogodio je jug Italije ovog petka oko 20.30 sati. Do potresa je došlo na samoj obali Jadranskog mora, oko 50 kilometra od Foggije u Apuliji, a potres je bio magnitude 4.8 po Richteru. Do potresa je došlo na dubini od 9 kilometra, a građani javljaju da se osjetio sve do Hrvatske.

''Dugo se ljuljala zgrada'', pišu korisnici iz Dugog rata''. ''Osjetio sam podrhtavanje'', pišu iz Splita. ''Dobro je zaljuljao u Opuzenu'', dodaju. Podsjetimo, prije nekoliko dana snažan potres pogodio je i područje Napulja, gdje je zabilježena šteta.