Smije li rakija biti čak i dosjetka u kampanji?

Dan prije nego što su u Splitu osvanuli grafiti “velikih Hrvata” koji su predizborni veleplakat SDSS-a “Kako je biti Srbin u Hrvatskoj?” shvatili kao osobno upućen im poziv da na što primitivniji i morbidniji način pomognu razumljivosti i vidljivosti kampanje SDSS-a, poslali smo pitanje Etičkom povjerenstvu za izbore za Europski parlament o korištenju alkohola u kampanji SDSS-a.

Kakve to ima veze jedno s drugim? Baš nikakve, osim što oba događaja povezuje SDSS, te što ih stjecajem okolnosti na koje nismo mogli utjecati sada povezuje i naša nelagoda što pokraj odvratnih ustaških poruka “Srbe na vrbe”, ustaškog “U” umjesto izbrisanog “Srbin” na ćirilici te s obzirom na NDH kontekst s ustaškim potpisom “Za dom spremni”, mi propitujemo etičnost “žestoke” kampanje SDSS-a.

Foto: Facebook

I u Sisku je potrgan identičan plakat SDSS-a čime predizborni vandali i ustašoidi osim što time zastrašuju Srbe zapravo čine političku uslugu listi SDSS-a koja je očito sadržajem na plakatima, za neke “provokativnim”, uspjela isprovocirati odgovor na pitanje “Kako je biti Srbin u Hrvatskoj?”.

Kako je biti Srbin u Hrvatskoj?

Eto kako je, ako neki nisu u stanju tolerirati čak ni pitanje “Kako je biti Srbin u Hrvatskoj?”.

Ustaški sadržaj splitskih grafita ne može se podvesti pod predizborne ratove plakatima, pa i ako iza njih stoje nepromišljeni malodobnici, policija se u svakom slučaju treba pojačano i ozbiljno angažirati u sprečavanju takvih neciviliziranih aktivnosti koje su štetne za sve koji vole Hrvatsku. Bez obzira na to što pritom mislili o Miloradu Pupovcu, Dejanu Joviću... i kampanji SDSS-a.

A sada u usporedbi s tim nešto i o političkoj “kamilici”, premda bi korištenje alkohola u predizbornoj kampanji trebalo potaknuti ozbiljna propitivanja o dopustivosti i primjerenosti takvog agitiranja. Bez obzira na to što se SDSS-u ne može odreći svojevrsna šarmantnost i duhovitost dosjetke da u kampanji dijeli bočicu rakije, “našeg nacionalnog pića”, kako su sami napisali na svojoj stranici na Facebooku, uz predizbornu poruku: “Naime, mi se za prava manjina borimo žestoko!”. Naime, na bočicu su stavili etiketu naslovljenu “Žestoko za prava manjina”, s egidom “za Europu” i potpisom SDSS.

Slučaj bake Kosiljke

Sudeći po medijskim izvješćima, novinarima to nije bilo sporno. No, u zemlji koja ima problema s alkoholizmom kao što ih mi imamo, s obzirom i na zabranu javnog promoviranja alkohola, smatrali smo da SDSS-ova dosjetka zaslužuje barem etičko propitivanje. Na koncu, država je nedavno na primjeru bake Bosiljke koja je pekla rakiju dala na znanje da po pitanju alkohola sve i svakoga mora imati pod kontrolom, pa onda valjda to vrijedi i za političare koji svoje birače moraju doslovno opiti da bi glasovali za njih. I Etičkom povjerenstvu napisali smo: “Ipak je velika razlika između “opijanja” birača slatkim obećanjima, i poticanja stvarnog opijanja u kampanji, premda ono prvo može biti daleko štetnije”.

Kako smo uočili da Etičko povjerenstvo ne daje priliku prijavljenima da se očituju, te da njegova Pravila o radu to ne predviđaju, zamolili smo ga da ovaj put napravi izuzetak i poštuje drevno pravilo o saslušanju druge strane. Mi to nismo učinili jer smo procijenili, s obzirom na ustaške grafite, da bi naše pitanje o rakiji u SDSS-u moglo naići na “žestoku” reakciju.

Ministar Pavić o mirovinama i mjerama zapošljavanja