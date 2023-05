Uhićen Zagrepčanin (47) koji je silovao pse: Nalazio se u Njemačkoj

Nakon višegodišnje potrage, prije nekoliko dana uhićen je Zagrepčanin Ivor Ivanišević (47), zaposlenik Europskog parlamenta kojeg se tražilo zbog silovanja pasa. Jutarnji list doznaje kako je službeno uhićen u Njemačkoj, a trenutno se nalazi u ekstradicijskom pritvoru u Belgiji.

Ivanišević je, podsjetimo, na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu ovog svibnja po drugi puta bio osuđen na godinu dana beuzvjetnog zatvora, i to zbog seksualnog zlostavljanja jednog od svoja dva psa. Teretilo ga se da je od 2009. do rujna 2015. na različitim lokacijama seksualno općio sa svojim psom, ženkom rodezijskog goniča, nanoseći joj bol i patnju. Psihički i fizički zlostavljao je i mužjaka, također pasmine rodezijski gonič lavova. Ivanišević, koji je svih ovih godina izbjegavao dolazak na sud, nije se pojavio na izricanju presude ponovljenog suđenja ni 9. svibnja ove godine.

Osim toga, Ivanišević mora platiti i sudske troškove, 1026 eura za veterinarsko vještačenje, 252 eura za vještačenje njegove raspravne sposobnosti te sudski paušal u iznosu od 3000 eura, odnosno ukupno 4.278 eura. Osim toga morat će platiti i trošak sudskog prevoditelja, kada ga se izračuna. Ivanišević je svih tih godina radio sve kako bi taj slučaj otišao u zastaru koja je trebala nastupiti u rujnu ove godine.

Ivanišević je otkriven slučajno, tijekom policijske akcije u rujnu 2015. kada je policija na internetu lovila seksualne predatore i pedofile. Kada je uhićen u njegovom stanu na Knežiji nađena su dva izmučena i izgladnjela psa pasmine Rhodesian ridgeback (rodezijski gonič) te je zaplijenjeno 111 CD-ova i DVD-ova sa snimkama i fotografijama seksualnog zlostavljanja. Loveći pedofile, istražitelji su se tada uspješno ubacili na u forume na kojima se razmjenjivala dječja pornografija. Jedna od IP adresa s koje su "tekli" podaci, ali sa životinjama u eksplicitnim pozama, bila je sa zagrebačke Knežije gdje je bila registrirana Ivaniševićeva tvrtka.

Policija mu je odmah banula na vrata, ali je on tada bio u Belgiji sve do 22. rujna kad je uhićen. Ivanišević se teretio da je ženki ustezao vodu i hranu te da je kod nje proizvodio reflekse kako bi ona dozvoljavala fizičko maltretiranje. Iz nalaza i mišljenja veterinarskog vještaka proizlazi da je ženka psa bila fizički i psihički zlostavljana. Osim što joj je uskraćivana hrana i voda, nanošene su joj i povrede tijela koje su trajno utjecale na njezin život i zdravlje. U optužnici se navodilo i da se psihičko maltretiranje životinje svodilo na to da je Ivanišević nastojao "postići da prihvati tjelesne povrede bez da se brani pa je, prema mišljenju vještaka, morala birati između bolnih maltretiranja i smrti od dehidracije i gladi".

