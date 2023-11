Službeni detalji o Banožićevoj nesreći: 'Vozač je započeo pretjecanje, a da nije provjerio da to može napraviti sigurno'

Ministar Mario Banožić u subotu ujutro u Vinkovcima sudjelovao je u prometnoj nesreći u kojoj je jedna osoba preminula. Trenutno poznate informacije o nesreći otkrila je Biljana Luburić, zamjenica županijskog državnog odvjetnika. Prema do sada utvrđenom, kako je kazala, vozač osobnog automobila nije provjerio da može na siguran način zaobići teretno vozilo ispred sebe.

"Prema do sada utvrđenom, vozač osobnog automobila, 44-godišnjak, upravljajući osobnom automobilom započeo je pretjecanje teretnog vozila koje se kretalo ispred njega u istom smjeru, prethodno ne provjerivši da to može učiniti na siguran način imajući u vidu uvjete na cesti i vremenske prilike. U tom trenutku došlo je do udara u kombi vozilo koje se kretalo iz suprotnog smjera", kazala je.

Vozač kombi vozila poginuo je te je naložena obdukcija, dok je ministar Banožić teško ozlijeđen. On je prebačen u bolnicu u Vinkovce, a potom u Osijek.

VIDEO Policijski očevid na mjestu nesreće u kojoj je sudjelovao ministar Banožić

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

"Tijekom očevidi naložili smo sve radnje potrebne kako bi se prikupili svi podaci radi razjašnjenja svih okolnosti i uzroka prometne nesreće. Izuzeli smo krv i urin radi utvrđivanja prisutnosti alkohola, o tome još nemamo podatke. Rezultate očekujemo uskoro", navela je Luburić.

Za sada, dodaje, nema podataka o kojoj se brzini radilo. "Tijekom postupka utvrdit će se i brzina oba vozila, zato nam je potrebno vještačenje", ističe.

GALERIJA Teška nesreća Marija Banožića