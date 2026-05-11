ŠIRENJE HANTAVIRUSA

Sve je više novih slučajeva, neki još nisu evakuirani s kruzera smrti: 'Stanje joj se pogoršalo tijekom noći'

The cruise ship MV Hondius, affected by a hantavirus outbreak, at the port of Granadilla de Abona, in Tenerife
Dora Taslak
11.05.2026.
u 10:02

Španjolske vlasti inzistiraju da će sve operacije evakuacije u Tenerifima biti završene do kraja dana

Ukupan broj slučajeva hantavirusa do sada je najmanje deset, prema posljednjim podacima zdravstvenih vlasti diljem svijeta i Svjetske zdravstvene organizacije (WHO). Zaraza je izbila na kruzeru MV Hondius na kojem su tri osobe preminule. Umrlo je dvoje ljudi iz Nizozemske, supružnici u dobi od 69 godina, te jedna žena iz Njemačke. No, zasad je službeno potvrđeno kako je jedna osoba bila zaražena virusom, navodi Sky News

Zdravstveni dužnosnici SAD-a potvrdili su da je jedna od 17 američkih državljana evakuiranih s broda pozitivna na virus, ali nema simptome. Druga osoba ima blage simptome, ali još nije potvrđeno radi li se o još jednom slučaju. Putnici će biti prevezeni u specijalizirani centar u Nebraski radi detaljnih kliničkih procjena. 

Prema Ministarstvu zdravstva Francuske, na hantavirus pozitivna je i jedna francuska državljanka koja je bila putnica na kruzeru MV Hondius. Simptomi su joj se pojavili nakon povratka u Francusku, a liječi se u bolnici specijaliziranoj za zarazne bolesti. "Njezino stanje pogoršalo se tijekom noći”, rekla je ministrica zdravstva Stéphanie Rist za radio France Inter. Još četvero francuskih državljana, koji su evakuirani s broda, bilo je negativno, no ponovno će ih testirati. 

Iako je većina putnika i članova posade s broda MV Hondius već evakuirana, dio njih još se nalazi na kruzeru u Tenerifima. Za danas su planirana još dva repatrijacijska leta - za Australiju i Nizozemsku. Španjolske vlasti inzistiraju da će sve operacije evakuacije u Tenerifima biti završene do kraja dana. Oko 30 članova posade ostat će na brodu kako bi mogao otploviti prema Nizozemskoj.
Javio se jedan od evakuiranih s kruzera smrti, u izolaciji je: 'Ne znam koliko ću dugo biti u bolnici'

Ključne riječi
bolest hantavirus kruzer MV Hondius

