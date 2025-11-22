Ljubljana protiv plana ministra Primorca: Slovenci blokirali hrvatski 'Wall Street'

Slovenska vlada definitivno je blokirala namjeru Fine za preuzimanje Zagrebačke burze, a time i Ljubljanske burze, s obzirom na to da je Ljubljanska burza u 100-postotnom vlasništvu Zagrebačke burze, čime je ozbiljno ugrožen plan ministra financija Marka Primorca o integraciji osam regionalnih burzi i pretvaranju Zagrebačke burze u veliko financijsko središte. Blokada je tehnički realizirana tako što je vlada Roberta Goloba na svojoj zatvorenoj sjednici donijela zaključak kojim je Ljubljansku burzu dodala na popis kritične infrastrukture od nacionalnog značaja, a to znači da je za preuzimanje slovenske burze potrebna suglasnost vlade.