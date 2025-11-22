Naši Portali
MINISTROV PLAN OZBILJNO JE UGROŽEN

Ljubljana protiv plana ministra Primorca: Slovenci blokirali hrvatski 'Wall Street'

Autor
Denis Romac
22.11.2025.
u 06:30

Golobova je vlada Ljubljansku burzu dodala na popis kritične infrastrukture od nacionalnog značaja, a to znači da je za preuzimanje slovenske burze potrebna suglasnost vlade

Slovenska vlada definitivno je blokirala namjeru Fine za preuzimanje Zagrebačke burze, a time i Ljubljanske burze, s obzirom na to da je Ljubljanska burza u 100-postotnom vlasništvu Zagrebačke burze, čime je ozbiljno ugrožen plan ministra financija Marka Primorca o integraciji osam regionalnih burzi i pretvaranju Zagrebačke burze u veliko financijsko središte. Blokada je tehnički realizirana tako što je vlada Roberta Goloba na svojoj zatvorenoj sjednici donijela zaključak kojim je Ljubljansku burzu dodala na popis kritične infrastrukture od nacionalnog značaja, a to znači da je za preuzimanje slovenske burze potrebna suglasnost vlade.

Avatar Igre_gladi
Igre_gladi
06:36 22.11.2025.

Hmmm da! Kapitalizam i demokracija su jako dobri dok ne taknu u interese, a kada to učine onda se pretvaraju u komunizam, otimanje i zabrane.

CR
Croatiadobola
06:43 22.11.2025.

Slovenci na daju svoje. Zar je Primorac mislio olako preko Fine, državne agencije, preuzeti ljubljansku burzu. Pa normalno je da će odgovorna drzava zastoti svoj interes.

