Slavonci mogu na more samo ako rade u Njemačkoj

Godišnji sam provela u šetnji sa suprugom i psićem

Vukovarka Laura Banožić (44) jedna je od onih koja ove godine nije išla na more tijekom godišnjeg odmora.

– Živjela sam i radila na moru pa me tamo ništa posebno i ne vuče. Uz to, za odlazak na more treba imati vremena, a u konačnici i novca. Lako je otići i potrošiti za tjedan dana 5000 kuna i više, ali što kada se čovjek vrati kući, kako platiti račune, kupiti sve što treba i slično. Život se odvija i poslije mora i godišnjeg odmora i moramo se ponašati odgovorno – kaže Banožić, koja radi kao konobarica.

Dodaje kako i većina drugih građana iz svih dijelova Hrvatske, koji iz raznih razloga nisu otišli na more tijekom godišnjeg odmora, razmišljaju na sličan način jer su svjesni koliko zarađuju kao i kakve su cijene na moru, ali i koliko se mora potrošiti za tjedan dana. Prema njezinim riječima, u tu skupinu spada sve veći broj građana Hrvatske pri čemu nema pravila odakle je tko. Banožić je godišnji odmor provela s obitelji i u šetnjama sa suprugom i psićem Bobijem. Uz to, posjetila je i obitelj u Virovitici, odakle je rodom.

– Meni je takav godišnji odmor sasvim u redu i on me ispunjava. I u Slavoniji ima niz zanimljivih sadržaja koji se mogu posjetiti ljeti i koji nisu toliko skupi, a opet su više nego lijepa i zanimljiva. I za njih je potreban novac, ali opet ne kao za more – zaključila je Banožić.