Pupovac: Bilo je i ružnih stvari u ustanku, odajmo počast i nedužnim Hrvatima

U Srbu, ličkom dijelu Zadarske županije obilježava se 78. obljetnica Ustanka naroda protiv fašizma u 2 svjetskom ratu.

I ove godine skup osiguravaju jake policijske snage. Na skup je došlo 500-njak oni koji slave Dan ustanka tvrdeći da je riječ bila borba protiv ustaških zločina ali i onih koji tvrde je to bio ustanak četnika koji su klali nedužne hrvatske civile. I ovoga puta su razdvojeni odnosno jedan skup se odvija ispod spomenika, a kontra skup kojeg organizira Autohtona hrvatska stranka prava odvija se u podnožju, stotinjak metara dalje. Policija ih je okružila i ne mogu proći dalje.

Dražen Keleminec predvodi 100-ak kontra prosvjednika. "Mi ćemo dolaziti svake godine. Ne priznajemo onaj spomenik u Boričevcu s 24 žrtve koji je napravio HDZ", rekao je.

Video: Skup i kontra skup u Srbu

"Hajde HDZ -ovci, Plenkoviću reci tko su ti ustanici jesu li to partizani ili su to četnici. Da bili su to četnici. 26.-og na Svetu Anu zaustavio se vlak hodočasnika, svih 300 je ubijeno", rekao je.

Video: Skup u Srbu

Na skup je došao predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske Franjo Habulin, te SDSS-ov Milorad Pupovac. Tu su i bivši predsjednik Stjepan Mesić i saborski zastupnik Veljko Kajtazi.

- Zajedno obilježavamo i slavimo Dan ustanka naroda Hrvatske, a ne naroda Like i on je ovdje počeo i bio je ustanak protiv okupatora i onih koji uz su uz pomoć okupatora uveli u ime kvazi države teror. To nije bila država hrvatskog naroda nego kvazi država. Tu je bilo zajedništvo Srba i Hrvata, bilo je i lutanja ali se to smanjilo pod KPH - poručio je Habulin.

'Bilo je i nevinih žrtava'

Boris Milošević predsjednik SNV-a isaborski zastupnik SDSS-a je dodao:

- Onima koji pokušavaju ometati i umanjiti značaj i pokušavaju prikazati ovaj skup kao drugačiji od onog što jest želim poručiti da danas slavimo Dan ustanka naroda Hrvatske - zajednički ustanak Hrvata i Srba. Ustanak je imao i nevine žrtve, ali te žrtve ne mogu osporiti pravednost ovog ustanka.

- Kao potomak počinitelja osjećam strahopoštovanje pred borbom koja se ovdje vodila. Na ovom i drugim mjestima oslobođenje nije bila moguće bez hrabrih borbi partizana i partizanki - izjavila je Martina Renner iz njemačke udruge Die linke.

Foto: Frane Šarić

- Ovdje je bio oružani ustanak i veličanstvena antifašistička borba. Ovaj ustanak je uslijedio nakon prvog masovnog pokolja Srba u Gudovcu, pa u Veljunu, pa u Glini, pa nakon logora Jadovna, nakon etničkog čišćenja u Plitvicama i ubijanja u Sebi i Donjem Lapcu koje je ovdje s ustašama ubijao Maks Luburić hladnim a ne vatrenim oružjem, ubio ih je ovdje oko 200. Trebalo je ustati protiv toga. Bilo je i ružnih stvari u tom ustanku i stoga ćemo se i ove godine ćemo sjetiti svih koji su stradali i u Boričevcu i Brotnji i odajmo počast i nedužnim Hrvatima koji su stradali i ubijeni u tom ustanku - kazao je Milorad Pupovac predsjednik SDSS-a .

- Bauk nacifašizma kruži Europom i nažalost je u Hrvatskoj našao svoje mjesto. Sve počinje iz škole, pogledajte stadione, našu djecu odgaja revizionizam. Ovdje su ustanici samo odgovorili klanja i rasne zakone. Krivnja je i na vlasti jer ako premijer jedne zemlje koja je nastala na antifašizmu kaže da je za dom spremni pozdrav s dvostrukom konotacijom moramo se pitati kakve su to poruke. NDH je bilo zločinačko udruženje dovedeno na tuđim kamionima i ona nije bila ni nezavisna ni država ni Hrvatska. Srbi i Hrvati su zajednički s drugima bili u svim tim brigadama. Za sve je bilo mjesta u obrani od fašizma - kazao je Stjepan Mesić.