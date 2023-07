Škare Ožbolt ogorčena na Vladu: Treniraju strogoću na kralježnici pravosudnog sustava

Bivša ministrica pravosuđa i odvjetnica Vesna Škare Ožbolt komentirala je štrajk u pravosuđu koji traje od 5. lipnja. Danas je Vlada na sjednici donijela odluku da umanji plaće i dodatke onima koji su u štrajku.

Video: Štrajkaši u pravosuđu stigli pred NSK, čuvala ih interventna policija

"Najdugotrajniji štrajk u povijesti moderne Hrvatske nastavlja se i dalje. Vlada ne samo da nema sluha za zahtjeve pravosudnih službenika i namještenika, o kojima im ovisi egzistencija, nego je danas ta ista Vlada odlučila da će već znatno potplaćenim pravosudnim službenicima razmjerno umanjiti plaću za vrijeme provedeno u štrajku. Pravosudni službenici, kako su ranije najavili, potpuno prestaju s radom, uključujući i hitne predmete", napisala je na Facebooku.

"Bez obzira na to što je pravomoćno utvrđeno da je ovaj štrajk zakonit, i bez obzira na to što je valjda i pticama na grani jasno da s plaćom kakvu imaju pravosudni službenici i namještenici nije moguće preživjeti mjesec, Vlada danas odlučuje nastaviti trenirati strogoću upravo na njima, kralježnici pravosudnog sustava. Čak 900 milijuna eura iz džepa poreznih obveznika Vlada je dala za sanaciju HEP-a- onog istog HEP-a koji je oštećen upravo zbog Uredbe Vlade u prodaji plina, ali tvrde da za ispunjenje zahtjeva službenika nema novaca. Tko u to može povjerovati? Ova će Vlada zauvijek nositi (barem) jednu titulu- ona koja je ugušila hrvatsko pravosuđe. Budući da je zahtjevima liječnika i sudaca bilo vrlo brzo udovoljeno, jasno je da nije stvar principa „ne povećavamo ničije plaće“. Po kojem kriteriju onda Vlada odlučuje da, unatoč tome što je udovoljila ranijim zahtjevima sindikata radnika u štrajku, baš ovom sindikatu pravosudnih službenika i namještenika neće?

Zahvaljujući ovoj Vladi danas, u članici Europske unije, ne možete kupiti ili prodati nekretninu, registrirati firmu ili ishoditi kredit od banke. Zahvaljujući ovoj Vladi, u javnobilježničkim i odvjetničkim uredima diljem Hrvatske prijete otkazi. Zahvaljujući ovoj Vladi, hrvatsko je pravosuđe zaustavljeno", napisala je Škare-Ožbolt na Facebooku.

Podsjetimo, štrajk u organizaciji Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika je najdulji po trajanju do sada u Hrvatskoj, a počeo je 5. lipnja. Premijer Andrej Plenković apelirao je na zaposlene da se vrate na posao "da hrvatsko sudstvo može normalno funkcionirati".

"Nalazimo se u procesu donošenja Zakona o plaćama državnih službenika koji se čeka desetljećima i koji će maknuti sve anomalije. Sve će to biti ujednačeno. Radimo na tome da imamo Uredbe", kazao je Malenica nakon sjednice Vlade. Dodao je da povećanja plaća u pravosuđu do daljnjega neće biti.

"Sindikat nije prihvatio ovu ponudu. Hitni i neodgodivi postupci moraju se odrađivati", kazao je. "Ova situacija nije dobra ni za sindikat, ni za građane, ni Vladu i poduzetnike", dodao je. .

