Davor Ivanković
Autor
Davor Ivanković

Sjetite se Porfirija, kada su hrvatski ljevičari ispali tragično naivni

16.11.2025. u 06:25

Plenković i Obuljen nastavit će financirati lijeve uhljebe, udruge, medije, SNV i Pupovca. Jer moraju. Zauzvrat, oni će njega i HDZ rušiti zbog “fašizacije”

Da, da. Ipak njih boli Vukovar i vukovarske žrtve. Uvijek nekako sa studenim počinju kljucati po simbolizmu Vukovara, koji za njih perpetuira taj nacionalni osjećaj i prkos Hrvata, njima toliko nepodnošljiv. Ove su se godine posebno raskokodakali, ali su pametniji. Ne rade to više, što bi rekli Dalmatinci, grezo, grubo i primitivno, kao prije par godina, kada su čak psovački poručili: "Jebo vas Vukovar." Psovki sada nema, ali "satira" je ostala. Kažu sada lijevi uhljebi iz kulturnjačkih udruga i medija da je njima svima, a i Srbima u RH, suspendirana sveobuhvatna sloboda, ukinuta im ljudska i kulturna prava, pravo na slobodu izražavanja, otkazane brojne izložbe, tribine, književne večeri i folklorne manifestacije.

Komentara 1

Pogledaj Sve
SK
SkvikiZg
06:44 16.11.2025.

Lepo sam ja napisal da su otvorili Pandorinu kutiju

Kupnja