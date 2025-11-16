Sjetite se Porfirija, kada su hrvatski ljevičari ispali tragično naivni

Da, da. Ipak njih boli Vukovar i vukovarske žrtve. Uvijek nekako sa studenim počinju kljucati po simbolizmu Vukovara, koji za njih perpetuira taj nacionalni osjećaj i prkos Hrvata, njima toliko nepodnošljiv. Ove su se godine posebno raskokodakali, ali su pametniji. Ne rade to više, što bi rekli Dalmatinci, grezo, grubo i primitivno, kao prije par godina, kada su čak psovački poručili: "Jebo vas Vukovar." Psovki sada nema, ali "satira" je ostala. Kažu sada lijevi uhljebi iz kulturnjačkih udruga i medija da je njima svima, a i Srbima u RH, suspendirana sveobuhvatna sloboda, ukinuta im ljudska i kulturna prava, pravo na slobodu izražavanja, otkazane brojne izložbe, tribine, književne večeri i folklorne manifestacije.