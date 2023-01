Strava u devet minuta: Otkriveni detalji o ubojici koji je presudio djetetu i teško ozlijedio bivšu partnericu

Devet minuta. U njih su stala tri poziva policiji. I policijska intervencija. No na žalost, u njih je stala i još jedna stravična priča u kojoj je dugogodišnje obiteljsko nasilje eskaliralo do te mjere da je okončano na najstravičniji mogući način. Smrću djeteta starog godinu i pol dana. Teškim ozljeđivanjem njegove majke, kojoj se liječnici još uvijek bore za život. I na koncu i smrću 43-godišnjeg počinitelja, koji je nakon sumanutog čina te još sumanutijeg bijega vozilom, tijekom kojeg je skrivio dvije lakše nesreće, presudio sam sebi, bacivši se pod kamion.

Ono što se 4. siječnja u večernjim satima događalo u kući na zagrebačkoj Peščenici, zasigurno će za sobom, kao i uvijek u sličnim stravičnim pričama, povući niz pitanja, koja će se ukratko svesti na to: Tko je kriv da je još jedna nasilna obiteljska priča okončana na najgori mogući i najkrvaviji način? I odgovor možemo dati već sada. Nitko. I svi. Jer 43-godišnji počinitelj bio je evidentirani obiteljski nasilnik. I nasilnik općenito.

Od 2016. do 2020. zbog, kako je na konferenciji za medije rekla Nikolina Grubišić Požar, voditeljica Odjela maloljetničke delinkvencije i kriminaliteta na štetu mladeži i obitelji PU zagrebačke, 43-godišnjak je tri puta prijavljivan zbog djela koja spadaju pod obiteljsko nasilje. Jednom je bio prekršajno prijavljen, dva puta kazneno i to zbog prijetnje i povrede prava djeteta. U oba ta slučaja nad njim je provedeno kriminalističko istraživanje, bio je priveden te su mu bile određene i mjere opreza, zabrane približavanja bivšoj 42- godišnjoj partnerici koju je sada pokušao ubiti. No te mjere opreza su mu odlukom suda ukinute u ožujku 2021. Jer više nije bilo razloga za njih.

Nakon toga, kako je kazala Grubišić Požar, bilo je prijava po kojima je policija postupala, no u tim postupanjima "nisu utvrđeni elementi bilo prekršajnog ili kaznenog djela". O kakvim prijavama se i zbog čega radilo, nije htjela govoriti zbog zaštite obiteljskog života žrtava. No neslužbeno se može čuti da je žrtva iz nekog razloga povukla prijavu, dok 43-godišnjak nije živio s njom i njezino troje djece, no imao je, kako je rečeno, uređen odnos s djetetom kojeg je imao sa žrtvom.

- Unatrag više od godinu dana nije bilo informacija o nasilnom ponašanju unutar te uže i šire obitelji - kazala je Grubišić Požar.

Obitelj je godinama bila u tretmanu Centra za socijalnu skrb, no kako je kazala Vesna Drobac, predstojnica Centra za socijalnu skrb Zagreb - podružnica Peščenica, nije bilo razloga da se djeca izuzmu iz obitelji. Riječ je o troje djece, od kojih je jedno punoljetno, a djetetu koje je 43-godišnjak ubio on nije bio otac.

Što se točno dogodilo 4. siječnja u 20.26 u spomenutoj kući, za sada nije poznato. Policija o samim detaljima događajima ne želi previše govoriti, no u općim crtama pojasnili su da su prvi poziv dobili u 20.26, da je 43-godišnjak dijete i ženu izudarao sjekirom te da je slučaj kvalificiran kao teško ubojstvo i pokušaj teškog ubojstva.

- Policiju je zbog obiteljskog nasilja nazvala žrtva i policajci su odmah krenuli na mjesto događaja jer takve situacije tretiramo ozbiljno. Njima je do mjesta događaja trebalo devet minuta, a za to vrijeme su zaprimljene još dvije dojave. Anonimne. Vjerojatno od susjeda. Kada su policajci došli na mjesto događaja, našli su teško ozlijeđenu ženu i dijete. Odmah su im počeli pružati pomoć. U međuvremenu je došla Hitna te je počeo očevid. Dok je trajao očevid, došla je dojava o nesreći u kojoj je jedna osoba smrtno stradala. Uskoro je taj događaj povezan s ovim na Peščenici, odnosno utvrđeno je da je riječ o počinitelju. Bježeći automobilom, skrivio je dvije lakše prometne nesreće s materijalnom štetom. Negdje u blizini Zračne luke zabio se u ogradu. Nakon toga je izašao iz automobila i jedno vrijeme hodao po autocesti. Prešao je na drugu stranu i onda se namjerno bacio pod kamion - kazala je Marija Goatti, glasnogovornica PU zagrebačke.

Policija je u priopćenju koje su poslali tijekom dana navela i da je 43-godišnjak bio alkoholiziran, no dok se ne obavi obdukcija, ne znaju koliko je promila imao te je li bio i pod utjecajem lijekova ili neke droge. Motiv njegovog suludog čina za sada im nije poznat. Pitanje je hoće li se motiv ove tragedije ikada utvrditi, a pitanje je li mogla biti spriječena ostat će bez odgovora.

Inače 43-godišnjak je osim za obiteljsko nasilje, prijavljivan i osuđivan i zbog drugih djela, uključujući i razbojstva i krađe. Svojevremeno je bio dio grupe koja je po Zagrebu pljačkala poštarske kombije i automat-klubove. Ukupno su bili odnijeli milijun kuna, a novac su potrošili na kockanje i provode.

