Sjećate li se rečenice kojom je počeo rat? Sad je jasno kako je Putin obmanuo cijeli svijet

Bio je ponedjeljak 1. studenoga prošle godine kada je američki portal Politico, koji ima i svoju europsku podružnicu, objavio tekst koji je počinjao jednostavnom rečenicom: “Nove fotografije komercijalnih satelita potvrđuju nedavna izvješća da Rusija ponovno skuplja trupe i vojnu opremu na granici s Ukrajinom nakon što je to već jednom napravila na proljeće.”



Bio je to jedan od prvih, možda i prvi izvještaj o novim, jesenskim pripremama ruskog napada na Ukrajinu koje je sljedeća četiri mjeseca Moskva redovito demantirala te na kraju, 24. veljače, počela veliku invaziju i potpuno promijenila Europu. Amerikanci su već mjesecima najavljivali da će svakog časa taj napad početi, na što su mnogi, čak i u Ukrajini, dugo odmahivali rukom. Na kraju se pokazalo da je Washington bio u pravu. Kako je izgledao svijet toga, sada već davnog 1. studenoga 2021. i što se u međuvremenu promijenilo? Što je dovelo do izbijanja rata, kako je izgledala eskalacija na granici? I tijekom jeseni 2021. u Ukrajini je trajao rat iako je većinom bio zamrznut.