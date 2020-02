Sj. Makedonija i Albanija u EU po novoj metodologiji

Pristupni pregovori o ulasku Sjeverne Makedonije i Albanije u EU bit će sasvim drukčije skrojeni nego svi do sada, a pregovori s Crnom Gorom i Srbijom, dvjema kandidatkinjama koje već pregovaraju dulje nego što je Hrvatskoj trebalo da završi svoje pregovore, možda će se također voditi po toj novoj metodologiji, no samo ako te dvije zemlje same zatraže tu promjenu.

Među najvećim novostima u metodologiji pregovaranja, koju je jučer predložila Europska komisija, grupiranje je pregovaračkih poglavlja u šest tematskih skupina, mogućnost da se pregovori ubrzaju, ali i uspore ili vrate unatrag ako kandidatkinja ne ispunjava obećano te veća uloga samih država članica, a ne samo Komisije, u nadzoru pristupnih pregovora.

Odluka u ožujku?

Komisija je taj prijedlog izradila kako bi udobrovoljila ponajprije Francusku, koja je prošle godine blokirala otvaranje pregovora sa Sjevernom Makedonijom, te Nizozemsku i Dansku, koje imaju primjedbe na otvaranje pregovora s Albanijom. Sada se čini da bi Francuska mogla pristati na početak pregovora sa Sjevernom Makedonijom po novoj metodologiji, no Nizozemska i Danska u neslužbenim razgovorima u Vijeću EU i Komisiji još uvijek pokazuju otpor prema ideji da se u isto vrijeme započnu pregovori i s Albanijom. Hrvatska kao predsjedateljica Vijećem EU, koja odmah preuzima Komisijin prijedlog i stavlja ga na usvajanje u Vijeću, želi da se odluka o početku pregovora s obje zemlje, i Sjevernom Makedonijom i Albanijom, donese tijekom ožujka, kako bi se uspješno pripremio neformalni summit lidera EU i zapadnog Balkana u svibnju u Zagrebu.

Šest tematskih skupina u koje će biti razvrstana pregovaračka poglavlja su: temeljna pitanja (tu je vladavina prava i ta je skupina najvažnija, prva se otvara i posljednja zatvara), unutarnje tržište, konkurentnost i uključiv rast, zeleni program i održiva povezivost, resursi, poljoprivreda i kohezija, te vanjski odnosi.

Reverzibilni pregovori

Novost je i to da kandidatkinje mogu biti nagrađivane za napredak tako što će im se omogućiti pristup fondovima i programima suradnje unutar EU koji se tiču onih tematskih skupina koje su već zatvorene. Dakle, neka vrsta koristi od članstva čak i prije samog članstva u EU. Ali moći će biti i vraćene unatrag u pregovorima ako ne budu ispunjavale kriterije, ako stagniraju u pregovorima ili krše ono što je dogovoreno da trebaju ispuniti. Ta reverzibilnost pristupnih pregovora jedan je od ključnih uvjeta koje je isticao Macron, a Komisija ga je poslušala, no nije još jasno kako bi točno izgledalo u praksi to ubacivanje pristupnih pregovora u rikverc. Moguće bi navodno bilo i ponovno otvaranje već zatvorenih tematskih cjelina i poglavlja.

– Komisija predlaže vjerodostojan i dinamičan plan koji probija put za otvaranje pristupnih pregovora sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom. To je dobra poruka za naše zapadnobalkanske prijatelje – poručila je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen.