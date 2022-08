'Situacija u Americi je kao pred građanski rat!'

Dok američki istražitelji i tužitelji u nizu odvojenih istraga sve jače pritišću Donalda Trumpa, on je povukao neuobičajen potez u i inače iznimnom tjednu. U pravilu uvijek spreman na to da bude vlastiti glasnogovornik, na saslušanju u srijedu u uredu državne tužiteljice New Yorka pozvao se na peti amandman odbijajući odgovoriti na pitanja istražitelja. Trumpova šutnja neočekivani je obrat koji bi mogao odrediti tijek trogodišnje građanske istrage državne odvjetnice Letitije James o tome je li bivši predsjednik prijevarom napuhao vrijednost svoje imovine kako bi osigurao zajmove i ostale pogodnosti. Trump se pozvao na svoje pravo iz petog amandmana istodobno otvoreno dovevši u pitanje legitimnost pravnog postupka – kao što je ranije učinio s izbornim sustavom – i usput vrijeđao službenika koji je sjedio u uredu nedaleko od njega.