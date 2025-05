Zmajlović: 'Vlast u Zagrebačkoj županiji je umorna i bezidejna, vrijeme je za novu energiju'

Na zaključnoj konferenciji za medije uoči prvog kruga lokalnih izbora, kandidat za župana Zagrebačke županije Mihael Zmajlović poručio je da je došlo vrijeme za iskorak, nova rješenja i novu energiju koja će pokrenuti županiju nakon četvrt stoljeća iste vlasti.– Zadnjih nekoliko mjeseci sam proveo na terenu, obišao sam istok i zapad Zagrebačke županije. Ono što mogu zaključiti je da Zagrebačka županija ima snažne ljude i vrijedne zajednice. Ima i Zagreb koji poput magneta veže svih naših devet gradova i 25 općina. Međutim, vlast u Zagrebačkoj županiji je umorna i bezidejna, što nije ni čudo s obzirom da se radi o jednoj te istoj vlasti već 25 godina – rekao je Zmajlović.

Posebno je istaknuo manjak suradnje s Gradom Zagrebom, iako su problemi zajednički, svakodnevni i gorući. – Primjer toga je i suradnja s Gradom Zagrebom koji se nalazi doslovno preko ceste, a aktualnom županu već 25 godina nije palo napamet da bi bilo dobro zajednički riješiti probleme prometnih gužvi koje se svakodnevno stvaraju na ulazima u grad i zagrebačkoj obilaznici – kazao je.

Rješenja postoje, dodao je, i već su ih predstavili. – Mi ćemo omogućiti da umjesto skupog prijevoza, presjedanja, i izgubljenih sati ljudi imaju mogućnost jedinstvene karte i besplatnih park & ride parkirališta na ulazima u grad. Sve to smo već i predstavili na zajedničkoj konferenciji za novinare, a u programu imamo niz smislenih rješenja koje županija i grad mogu zajednički raditi, od zelene javne nabave do turizma – objasnio je.

Osim prometa, dodao je, zdravstvo je područje koje traži hitan i ozbiljan zaokret. – Gdje god sam došao u županiji nalazio sam na probleme u Domovima zdravlja. Nema ginekologa, nema pedijatara, a evo recimo u Svetoj Nedelji koja se hvali razvijenošću nema čak ni hitne. U Zelini, koji je rodni grad župana, on već 25 godina nije osigurao rendgen. Zbog jedne rendgenske slike ljudi iz Zeline moraju putovati u Zagreb, potrošiti novce i cijeli dan. Mi i za to imamo rješenja, od fonda za privlačenja i zadržavanje liječnika do mobilnih timova – napomenuo je.

Zmajlović je podsjetio i koliko su široke ovlasti županije, od zdravstva i prometa do škola, ljekarni, turističke zajednice i tvrtki za asfaltiranje. – Dakle, raspolaže svim alatima koji mogu poboljšati kvalitetu života. Međutim, da bi sustav funkcionirao trebaju ljudi. Ljudi koji znaju, imaju snage i energije ne samo za danas, već za sljedeće četiri godine i desetljeće koje je pred nama – istaknuo je.

Zahvalio je svojim zamjenicima, Krunoslavu Sohori i Vildani Botonjić, kao i cijeloj listi za skupštinu Zagrebačke županije te uputio poziv biračima. – Velika izlaznost je važna jer svaki glas doprinosi donošenju odluka koje oblikuju našu svakodnevicu. Sudjelujte u toj odluci, svi zajedno stvaramo smjer u kojem županija ide. Upravo to je ključno pitanje, jer ne odlučujemo o sadašnjem trenutku nego o tome gdje ćemo biti za sljedeće četiri godine. Nakon četvrt stoljeća vrijeme je za novo. Vrijeme je za nova rješenja i novu energiju. Vrijeme je za novog župana – naglasio je Zmajlović.