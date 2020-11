Seizmolog o potresu kod Zadra: Očekuje se još potresa, stanovnici će ih moći osjetiti mjesecima

Potres magnitude 4,7 prema Richteru s epicentrom 16 kilometara sjeverozapadno od Posedarja pogodio je danas Dalmaciju, a seizmolog Krešimir Kuk rekao je kako se još potresa može očekivati.

"Točna magnituda je 4,7 prema Richteru, a potres se dogodio kod Starigrad-Paklenice, osjetio se na zadarskom području, na otocima, pa sve do Splita i Like. Nemamo nikakve dojave o šteti", istaknuo je Kuk za HRT i dodao kako se potres ne može povezati s onima koji pogađaju Tursku i Grčku.

"Ne možemo ih direktno povezati, ali činjenica je da se posljednjih mjeseci manifestiraju jači potresi na području jugoistočne Europe", tvrdi.



"Što se tiče potresa na zadarskom području, kao što je bio slučaj i sa zagrebačkim, stanovnici toga područja mogu očekivati još potresa u idućim danima, tjednima i mjesecima", zaključio je seizmolog.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M4.7 in Croatia 40 min ago pic.twitter.com/tsUTUUWO8n