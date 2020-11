Osjetio se jaki potres od 4.7 stupnjeva kod Zadra: 'Žestoko je treslo, digli smo se i izletili van'

Snažan potres pogodio je zadarsko područje. EMSC je zabilježio potres jačine 4.7 stupnjeva po Richteru 16 km od Posedarja.

Građani nam javljaju kako se osjetilo jako podrhtavanje u Zadru, ali i na širem području.

"Zatreslo je jako, kao da nam se micalo tlo pod nogama, ljudi su uplašeni", javljaju nam čitatelji iz Zadra. Zasad nema dojava da je bilo materijalne štete.

Čitateljica iz Gospića nam javlja da im je padala fasada s kuće.

"Žestoko je treslo, pa to je pet stupnjeva. Drugi zna biti i žešći, ne daj Bože..." - rekao nam je jedan Zadranin.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M4.7 in Croatia 40 min ago pic.twitter.com/tsUTUUWO8n