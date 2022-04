Seizmolog Kuk osjetio je jučerašnji potres: 'Događaju se novi, no sinoćnji je bio najsnažniji'

Na području istočne Hercegovine sinoć je došlo do snažnog potresa u kojoj je jedna osoba izgubila život.

Nakon njega zabilježeno je još nekoliko umjerenih potresa koji su dodatno uznemirili građane, a o što se točno dogodilo objasnio nam je hrvatski seizmolog Krešimir Kuk.

- Dogodio se potres epicentralnog područja u BiH, oko 40 kilometara od Dubrovnika. Dosada smo imali više od 20-ak potresa magnitude jače od 2 po Richteru, a seizmička aktivnost je još uvijek učestala. Događaju se novi potresi, no sinoćnji potres je bio najsnažniji - objasnio je.

VIDEO Jeziva snimka iz dubrovačke crkve za vrijeme sinoćnjeg potresa: Prvo se čuo huk, a onda podrhtavanje!

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Ne možemo se izražavati u terminima vjerojatnosti, no nitko ni u jednom času ne može isključiti mogućnost potresa na bilo kojem području koje je seizmički aktivno. To područje zasad je aktivno, no unutar našeg epicentralnog područja nismo zabilježili pojačane seizmičke aktivnosti - dodao je.

Još se ne može isključiti ni mogućnost nastanka jačih potresa, smatra Kuk.

- Ipak, puno je manja vjerojatnost da bi se dogodio jači potres od sinoćnjeg nego da ne bi, no ne možemo biti precizniji jer ih ne možemo predviđati. Trenutno je aktivnost učestalija što je normalno nakon potresa ovakvih jačih magnituda. Kako će se odvijati daljnji tijek situacije, to ćemo morati pratiti. Još je prerano govoriti - smatra seizmolog.

Na području istočne Hercegovine potresi mogu dosezati magnitude do 6,5 po Richteru.

- Dakle sinoćnja magnituda nije maksimalna, ali je u principu među jačim potresima koji se mogu dogoditi na tom području - kazao je te dodao kako je i on osjetio potres.

- Osjetio se u centru, gdje ja živim, no poslije toga je nama seizmolozima bilo gore jer je nakon toga prilično velika gužva - kazao je Kuk.

Podsjetimo, sinoć je na istoku Hercegovine u 23.07 sati pogodio potres magnitude od 6,1 po Richteru, a sa sobom je odnio jedan život - 27-godišnju djevojku Elmiru na čiju se obiteljsku kuću u Stocu srušila stijena.

>> VIDEO Pogledajte snimku iz Mostara odmah nakon sinoćnjeg jakog potresa u BiH