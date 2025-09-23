SDP ukida model 'jedan član – jedan glas'

Po principu "jedan član – jedan glas" u najjačoj oporbenoj stranci uskoro će se glasati jedino za stranačkog lidera. Za sve ostale razine izbora, uključujući i za Predsjedništvo, ponovno će se uvesti delegatski sustav. Konačni je to prijedlog peteročlanog tima koji je Predsjedništvo SDP-a oformilo da radi na promjenama stranačkog Statuta i, kako doznajemo, oko tog prijedloga nisu imali nikakve dileme. Odnosno, svi članovi tima za izradu novog Statuta smatrali su da takav način glasanja, koji je stranka uvela dok je SDP vodio Zoran Milanović, treba ukinuti. Naime, SDP je bio prva stranka u državi koja je još 2007. godine uvela model jedan član – jedan glas, prvo za izbor predsjednika stranke te naknadno i za ostala stranačka tijela, odnosno za Predsjedništvo, Glavni odbor i za vodstva lokalnih organizacija. Gotovo dvadeset godina kasnije shvatili su, kako se može čuti u SDP-u, da im je ta razina "demokracije" uglavnom donijela probleme, odnosno velike podjele, svađe, unutarstranačke nemire i bitku između klanova. Da stranka treba ozbiljno razmisliti o promjeni unutarnjeg izbornog sustava, mnogi istaknuti članovi SDP-a govore već dugo. Neki od njih i javno su iznosili svoj stav da stranka treba vratiti delegatski sustav već za iduće unutarstranačke izbore, koji bi se u SDP-u trebali raspisati do kraja godine, a provesti početkom iduće.

– Kriterij napredovanja bilo koga od nas mora biti, prije svega, rezultat i uspješnost, a ne to koliko koja organizacija ima članova. Model jedan član – jedan glas radi upravo suprotno, a to je da često napreduju oni koji su brojčano nadmoćniji i koji male uvijek preglasaju – kazala je svojedobno za Večernji list članica Predsjedništva SDP-a Ivana Marković, koja je tada kazala i kako je to inzistiranje godinama na tome da svi članovi imaju pravo birati u stranci dovelo do loših međusobnih odnosa. Da nema razloga da se slijepo drže nečega što im, kako vjeruju u SDP-u, nije donijelo ništa dobro, stav je i velike većine članova Predsjedništva SDP-a, koje će konačnu odluku uskoro morati donijeti. A morat će je potvrditi i Glavni odbor. Međutim, riječ je o formalnosti s obzirom na to kako se sve oko izmjena Statuta odvija.

Da će se stranka odlučiti upravo na ovakve izmjene, moglo se i očekivati i u trenutku kada je, nakon lokalnih izbora, donesena odluka o raspuštanju vodstava četiri najveće SDP-ove organizacije – u Splitu, Rijeci i Osijeku zbog loših izbornih rezultata, a u Zagrebu zbog nefunkcionalnosti. U sva četiri grada vrh stranke imenovao je povjerenike koji imaju zadatak pronaći novu stranačku snagu, odnosno ljude koji će u budućnosti voditi te organizacije. Bez promjene Statuta, odnosno ukidanja modela glasanja po principu jedan član – jedan glas, vrh stranke ne može biti siguran da će novi lideri spomenutih organizacija biti oni koji će biti njima po volji.