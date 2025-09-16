Plenković: SDP je bio grobar hrvatske ekonomije kada je upravljao državom

Predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković rekao je u utorak da je "SDP bio grobar hrvatske ekonomije" kada je upravljao državom te je pozvao Hrvatsku narodnu banku (HNB) da svojim mjerama pridonese kako bi se inflatorni pritisci smanjili. "Za razliku od vremena kada su oni upravljali (SDP), a bili su grobar hrvatske ekonomije, danas imamo 300.000 ljudi više koji rade u hrvatskom gospodarstvu", izjavio je Plenković nakon Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a komentirajući reakciju SDP-a na Vladin deveti paket mjera pomoći građanima i gospodarstvu. Iz SDP-a su istaknuli da to znači novo pogoršanje standarda, pogotovo kada je riječ o režijama te da zabrinjava informacija HNB-a da će se inflacija u 2025. povećati i ubrzati.

SDP je, kaže, o tome mogao govoriti jučer u Hrvatskom saboru, ali to njih ne zanima. "Jučer su neke utvare tražili cijelo ovo ljeto. Bio sam u nekoliko jadranskih gradova i nisam primijetio ništa od onoga što se njima pričinjava", kazao je. Plenković je naglasio da je Vlada sa svoje strane praktički poduzela sav mogući katalog mjera koji je bio na raspolaganju - od subvencioniranja cijena energenata, do potpore najugroženijima, do godinama reguliranja cijene naftnih derivata pa do limitiranja određenih ključnih proizvoda za potrošačku košaricu i drugo.

Unatoč inflatornim pritiscima, minimalne, medijalne i prosječne plaće rasle su puno više nego su rasli inflatorni pritisci, naglasio je. Dodao je i da vezano uz stopu inflacije Ministarstvo financija daje svoje procjene te pozvao Hrvatski narodnu banku da i ona svojim mjerama pridonese tome kako bi se inflatorni pritisci smanjili. Plenković je istaknuo i da je ukupni iznos subvencija 8,5 milijardi eura, s današnjim devetim paketom mjera pomoći građanima i gospodarstvu, koji je usvojen u vrijednosti od 175,4 milijuna eura. Podsjetio je da je prosječna cijena struje po kilovat satu (kWh) od siječnja 2019. do pred kraj 2021. bila oko 20 eura, no da je u trenutku izbijanja energetske krize, krajem 2021., te eskalacijom ruske agresije na Ukrajinu u jednom trenutku narasla na 338 eura tj. za 17 puta.

Hrvatska Vlada je, kaže, spriječila opasnost da se to nije dogodilo te za toliko nisu povećani računi za struju poduzetnicima, ali i bolnicama, domovima za starije, školama i ostalima. "Tko bi bio u stanju financirati te režije?", upitao je te upozorio da se činjenica da se to dogodilo - ignorira. "Mi smo našim mjerama i paketima proveli cijelu Hrvatsku kroz energetsku krizu, a da Hrvati, suprotno našim preporukama, nisu baš previše štedjeli na grijanju niti su nešto manje koristili klima uređaje tijekom ljeta. Znate zašto? Zato što smo osigurali sigurnost opskrbe energentima i što smo osigurali priuštivost cijena", dodao je. Plenković je izrazio zadovoljstvo što je kreditna agencija Standard & Poor's u prošli petak zadržala kreditni rejting Hrvatske na investicijskoj A-razini sa pozitivnim izgledima što, rekao je, potvrđuje da je ispravan smjer politike koju vodimo.