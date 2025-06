SDP likuje na sjeveru, slavlje im pokvario Stričak za 96 glasova

Vjerujem u to da će cijeli sjever Hrvatske biti SDP-ov, govorio je, pomalo euforično i pod dojmom premoćne pobjede u prvom krugu varaždinski gradonačelnik Neven Bosilj. Malo je nedostajalo da mu se ta vizija i ostvari. Koliko malo? Pa, manje od stotinu glasova!

SDP koji je jučer uspio izgubiti Rijeku, na sjeveru se i dalje dobro drži, a jučer je uspio prvi put doći i na vlast u Koprivničko-križevačkoj županiji, u kojoj je Tomislav Golubić "skinuo" Darka Korena, kandidata Mreže nezavisnih lista kojeg je podržao HDZ. Koren koji je župan bio u četiri mandata, rekao je da je nekoliko okolnosti dovelo do poraza, a jedna je vjerojatno i zasićenje birača. - Očito sam na ovoj funkciji, nakon 17 godina, učinio svoj zadnji korak – rekao je Koren i dodao kako ne osjeća gorčinu, ljutnju i razočarenje. No, razočarenje je veliko u HDZ-u. Darko Sobota, predsjednik županijskog HDZ-a, priznao je jučer da nisu očekivali takvu razliku. Golubić, iza kojeg su stali SDP, HSS i HSLS, dobio je 3000 glasova više od Korena.

SDP tako sad istovremeno ima i župana i gradonačelnika županijskog središta Koprivnice nakon što je Mišel Jakšić pobijedio u prvom krugu s preko 71 posto glasova. Slavlje je SDP-u na sjeveru uspio pokvariti Anđelko Stričak (HDZ) koji je vrlo tijesno, sa svega 96 glasova razlike, pobijedio SDP-ovog kandidata Brunu Istera. Stričak je dobio 24.535, a Ister 24.439. Ister razlog poraza vidi u slaboj izlaznosti. Stričaka je podržao HNS, uz liberale i umirovljenike. - Da nije bilo te zaista snažne podrške, da nije bilo tog zajedništva, teško da bismo, ne samo ostvarili pobjedu, nego potvrdili da županiju vodimo u dobrom smjeru – rekao je sinoć Stričak koji je posebno zahvalio predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću jer bez podrške Vlade, premijera i ministara, kako je rekao, teško da bi postigli sve te rezultate. SDP je još u prvom krugu zadržao Krapinsko-zagorsku županiju u kojoj suvereno vlada Željko Kolar. No, u županijskom središtu Krapini na vlasti ostaje HDZ-ov gradonačelnik Zoran Gregurović.

U Međimurskoj županiji SDP se mudro priklonio Nezavisnoj platformi Sjever Matije Posavca, znajući da protiv Posavca njihov kandidat ne bi imao šanse. SDP tamo sad ima dožupana, a u Čakovcu zamjenicu gradonačelnice. Na sjeveru se tako SDP-u isplatila kombinatorika. Jedini manji potres bio je kad je saborska zastupnica Boška Ban Vlahek napustila stranku kako bi se kandidirala za zamjenicu kandidata za gradonačelnika Stjepana Kovača (HSS), što joj se pokazao kao loš potez jer su ona i Kovač dobili tek desetak posto glasova. Koliko je SDP-u sjever važan govorio i to što je jedna od konferencija za novinare u Koprivničko-križevačkoj županiji održana pod egidom "Sjever na okupu", kako bi se ta tzv. regija istaknula kao primjer "kvalitetnog upravljanja na lokalnoj i županijskoj razini", s koje bi se onda te pozitivne promjene "širile cijelom Hrvatskom".

- Mi susjedstvo vidimo kao prednost jer svi mi činimo naš sjever, najvitalniji, najponosniji i najuspješniji dio Hrvatske – rekao je međimurski župan Matija Posavec. SDP je uspio osvojiti Pulu, gdje će Peđa Grbin zamijeniti Filipa Zoričića. Sve to dalo je šefu stranke Siniši Hajdašu Dončiču povod za sinoćnji euforični "pobjednički govor". No, zna on da mu na sjeveru puno toga zamjeraju, a i njegovi glavni stranački suparnici dolaze sa sjevera, Bosilj i Jakšić.