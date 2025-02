Šćuric dobio zabranu prilaska mažoretkinji koju je vrijeđao, evo kako se branio na sudu

Nakon što je izašla snimka kako je šef zagrebačkih mažoretkinja Alen Šćuric vrijeđao jednu od djevojaka koja je navodno udarila Domagoja Duvnjaka, krenuli su se vuči repovi. Ljudi su počeli slati snimke i svjedočanstva kako je to uistinu bilo, a Šćuric je postao jedan od negativaca. Kako doznaje Index sada je dobio i zabranu približavanja mažoretkinji koju je vrijeđao tijekom dočeka rukometaša na Trgu bana Jelačića. Policija ga je u četvrtak uhitila, a tereti ga se za drsko ponašanje na javnom mjestu te ponižavanje 18-godišnje mažoretkinje na osnovu spola. Index navodi kako je Šćuric na Općinskom sudu porekao prekršaje, a nakon toga je pušten na slobodu. Postupak će se nastaviti,a ispitat će se i svjedoci. Kako je krenula cijela lavina reakcija na ponašanje šefa mažoretkinja, i sada se poziva sve djevojke koje su bile izložene neprimjerenom ponašanju ili zlostavljanju da se obrate policiji.

Nakon što je u medije procurila snimka s dočeka rukometaša, mnoge bivše mažoretkinje već su odlučile ispričati svoja iskustva s Alenom Šćuricem (pročitajte OVDJE).

VEZANI ČLANCI:

Nakon incidenta na glavnom zagrebačkom trgu, s mail adrese zagreb_majorettes@yahoo.com kojoj je potpis Alen Šćuric, stiglo je priopćenje Zagrebačkih mažoretkinja koje potpisuje Suzana Proroković, predstojnica ureda Zagrebačkih mažoretkinja.

U njemu stoji: -Tim proživljava najteže dane svoje povijesti. I to radi čega: naš direktor je povisio glas na jednu punoljetnu mažoretkinju koja je pogriješila punih dvije sekunde (vidljivo na snimci). Koji trener to ne radi sa svojim djevojkama više puta na svakoj utakmici, treningu. Nema li šefova, koordinatora zaštitara, policajaca... koji to čine prema svojim podređenima. Jel to dobro, nije? Jel naš direktor to stalno čini. Ne, on to čini rijetko. Ali koji puta je nužno, jel je to jedina metoda da se ne desi neki veći problem. Dakle, iako se takva vikanja u sportu i drugim društvenim djelatnostima dešavaju stalno, iako toga ima više tisuća svaki dan, Šćuric je sada monstrum, netko koga treba ubiti. Šćuric je osoba koja radi 16 sati za tim, 7 dana u tjednu. Koji je svoju obitelj i zdravlje podredio timu. To svi znaju. Šćuric je osoba koja je osobno pomogla stotinama potrebitih mažoretkinja, kako novcem, tako i svojim vremenom. Pa zar bi kroz tim u 31 godinu prošlo 6500 mažoretkinja, zar bi tim danas imao 350 mažoretkinja da je Šćuric monstrum? Ne bi li neki roditelj razbio Šćurica ili ga ubio kada bi on bio pedofil? Zašto bi roditelji tako nešto trpjeli, ili same djevojke i ne bi otišle iz tima. Ni mažoretkinja na koju je vikao nije otišla iz tima, trenira i dalje, ide na turneju. Nitko se iz 1. timova nije ispisao nego ga svi maksimalno podržavaju. Pa zar vam to ništa ne govori?

>>Pitali smo umjetnu inteligenciju koji bi narodi mogli nestati u sljedećih 100 godina, odgovor bi vas mogao zabrinuti>>