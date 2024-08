Sanjin Dumanić: 'Tehnička služba, oni koji brinu o sigurnosti u Jadroliniji već bi trebali biti u zatvoru!'

Sanjin Dumanić, predsjednik Udruge pomorskih kapetana, slaže se da je do pada rampe došlo zbog tehničkog kvara, ali dodaje kako do ove nesreće ne bi došlo da Hrvati nisu majstori improvizacije. -To nam je dalo status pomorske sile, znalo se da Hrvati mogu pokrenuti brod kojeg nitko ne može - ustvrdio je.

- Sad su došle ček liste, sigurnost, prati se sve, a neki Hrvati se više ne snalaze dobro. Apsurdno je, ako je bio problem s rampom da oni budu ispod rampe dok se gleda što joj je. Ispravno bi bilo da je jedan strojar bude sa strane i prati, a da netko drugi, s nekog drugog mjesta nekoliko puta spušta i diže rampu, a da ova stručna osoba promatra i vidi u čemu je problem. Sada kad smo utvrdili u čemu je problem, trebalo bi je dobro osigurati lancem ili čeličnim užetima pa je onda ići popravljati. Meni je jako žao ljudi, ali mi imamo situaciju da su njih četvorica stajali ispod rampe koja je nesigurna. Što se dogodilo, je li netko peti nešto pokušao, to mi ne znamo, ali nije ni bitno. Bitno je da su četiri čovjeka stala ispred rampe za koju smatraju da je neispravna. Nema ček liste, ništa nisu ispunili, niti su se osigurali. Oni su ušli ispod rampe koja je neispravna i dogodilo se ono najgore. Nitko na žalost neće odgovarati! Troje je mrtvih i jedan ranjen! Trebalo bi tehničku službu, one koji vode administraciju i koji se brinu o sigurnosti u toj firmi već danas staviti u zatvor, a neka istraga dalje utvrdi kolika je njihova odgovornost. Ogorčen sam! To je jedan javašluk, indolencija, nespremnost - govori iskusni kapetan Dumanić.

Napominje kako je posada sedam dana na brodu, sedam na odmoru. - Za to vrijeme oni bi morali bar jedan dan utrošiti na nekakve sigurnosne vježbe, proučavanju pravila što se radi u datom momentu. Što napraviti u momentu kada smo otkrili da nam rampa ne valja? Stat ćemo na sigurnu udaljenost, bar dva metra pa ćemo utvrditi što ne valja, osigurat ćemo je i popraviti, a ne da njih četvorica stoje ispod rampe i gledaju što joj je. Nikakvih vježbi nemaju, a strahujem da nitko neće odgovarati, kao što nitko nije odgovarao zato što je trajekt Oliver neki dan plutao po moru – govori kapetan Dumanić i napominje kako se i tada mogla dogoditi tragedija.

- Imali smo sreću, bilo je lijepo vrijeme, idealni uvjeti, ali zamislite da je puhalo jako jugo i da je tog Olivera bacilo negdje na plažu, koliko bismo mrtvih imali. Opet nitko ne bi odgovarao. Kod nas je na žalost tako – kaže kapetan Dumanić. I na aktualnu potragu za mladim Englezom u viškom akvatoriju ima krucijalne primjedbe. Kaže da se potraga vodi vrlo vjerojatno na krivom mjestu jer kolut za spašavanje koji je bačen da bi označio mjesta pada čovjeka u more, nikada nije pronađen.

POVEZANI ČLANCI:

- Brod je napravio sve po propisima. Bacili su kolut koji se baca da bi približno označio mjesto na kojem je čovjek pao u more. Nakon toga, su alarmirali sve, spustili brzu brodicu i krenuli u spašavanje. Počela je velika akcija, traži se dva dana, tri dana. Nitko nas nije obavijestio da su pronašli kolut koji je bačen da bi označio mjesto. To znači da nismo na tom mjestu gdje je čovjek pao. To pokazuje našu totalnu nesposobnost. U svemu! Žao mi je što je tako – poručio je kapetan Sanjin Dumanić.