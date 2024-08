Kapetan Dumanić o potrazi za nestalim Britancem: '40 sati je jako dugo, gubimo nadu'

Ni drugog dana intenzivne potrage, nije pronađen mladi Britanac koji je u petak pao s kruzera u more nedaleko otočića Jabuke, izvijestili su iz Ministarstva mora te naglasili da se za mladićem intenzivno traga u širem području viškog arhipelaga, uz angažman pomorskih i zračnih jedinica. Akcija se nastavlja i sutra, kada će traganje za nestalom osobom također provoditi pomorske i zračne jedinice, istaknuli su.

Traganje za osobom u moru čiji nestanak je prijavljen nakon pada s putničkog broda provodi se u području srednjeg Jadrana, drugi dan od početka akcije. Akcija je pokrenuta u petak u 5 sati ujutro, nakon primanja dojave zapovjednika putničkog broda koji je plovio kod otočića Jabuka, iz smjera Dubrovnika prema Zadru, a koordinira je Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru u Rijeci.

MRCC koordinira svim jedinicama angažiranim u akciju traganja i spašavanja za državljaninom Ujedinjenog Kraljevstva, od Lučke kapetanije Split i ispostava, postaja pomorske i aerodromske policije u Zadru i Splitu do Obalne straže RH, koja u akciji sudjeluje sa brodovima i zrakoplovom. U traganje za nestalim angažirane su i posade putničkih brodova „Explorer of the Seas“, „AF Marina“ i „Olympos Seaways“ te vlasnici privatnih brodica, koji su se svojevoljno priključili akciji.

O potrazi se oglasio i redsjednik Zajednice hrvatskih udruga pomorskih kapetana Sanjin Dumanić. "Pošto je čovjek bio sad već negdje 40 sati u moru, sad već nekako gubimo nadu, bez obzira na to što bismo mi svi željeli da se njega nađe, ali 40 sati je jako dugo i gubimo nadu da će se ova potraga uspješno završiti", rekao je za HRT. Dodao je kako su padovi putnika ili članova posade u more jako, jako rijetki. "Ovaj putnički brod, kruzer, je tako građen da nitko od putnika ne može doći ni na jednu palubu koja ima otvoren pristup moru, bez obzira na ogradu" objasnio je Dumanić.

Nakon što je u petak, 9 kolovoza, u kasnim večernjim satima traganje privremeno obustavljeno zbog smanjene vidljivosti, akcija je nastavljena u subotu ujutro, 10. kolovoza, s početkom u 6,40 sati, sukladno usvojenom planu akcije traganja i spašavanja. I dalje se neprekidno odašilje obavijest o čovjeku u moru i 'PAN-PAN' obavijest hitnosti prema svim sudionicima u pomorskom prometu, čije emitiranje je počelo od trenutka pokretanja akcije putem obalnih radio postaja (ORP Dubrovnik-radio, ORP Split-radio i ORP Zadar-radio), stoji u priopćenju iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

