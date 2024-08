'Rampa ne bi pala da je bila ispravna, ovo nije ljudska greška'

Neven Melvan, predsjednik Sindikata pomoraca Hrvatske još uvijek je potresen zbog nezapamćene tragedije u kojoj su trojica Jadrolinijinih pomoraca poginuli, a jedan je ozlijeđen. .

-Razgovarao sam jutros s kolegama, članovima i nečlanovima sindikata, jedna konsternacija vlada među pomorcima. Razgovarao sam i s ljudima koji idu na taj brod, jer sada namjeravaju napraviti smjenu, oni se užasavaju nakon ovoga. Mučna atmosfera – kaže Melvan koji kao i svi ostali željno iščekuje što će istraga pokazati, zbog čega se kobna nesreća dogodila.

-Očevid traje, doći će jedna komisija pa druga... Ne mogu ništa prejudicirati, a jedino što mogu zdravorazumski zaključiti je da rampa ne može tek tako pasti ako je sve ispravno. To se ne može dogoditi. Ovo nije do ljudske pogreške. Nešto nije bilo u redu s tom rampom, hidraulika je nije zadržala, to je više nego jasno. Nema smisla išta više komentirati u ovoj fazi. Oprezan sam i pušem na hladno jer se pribojavam da sve ne bude proglašeno ljudskom pogreškom i onda opere ruke onaj tko je odgovoran za tehnički dio, a to je u konačnici Uprava Jadrolinije. S te smo strane vrlo oprezni, u pomorskom svijetu se često dogodi da nitko nije kriv samo ti ljudi koji su tu radili koji kao tobože nisu smjeli biti tamo. Ako bude išlo u tom smjeru i da se sitarga nije napravila kako treba, vrlo ćemo rigidno reagirati – najavio je Melvan.

