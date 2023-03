Samohranoj majci u Istri ruše kuću: 'Nikome ne smetamo, Centar mi je rekao da će mi uzeti djecu'

Za ovaj četvrtak najavljeno je rušenje šest kuća koje se nalaze nedaleko od grada Pule, a na samoj granici s općinom Ližnjan. Iako su dvije vikendice vlasnici već sami srušili, a jedna nije završena, u tri kuće žive obitelji s malom djecom. Među njima je i Puljanka Jasna Obić, samohrana majka triju kćeri koja je očajna jer bi mogla ostati bez jedinog doma koju njena obitelj ima.

- Kako smo imali za koju vreću cementa tako smo gradili. Svaki smo kamen svojim rukama klesali i ugradili. Mi i prijatelji - pojasnila je Jasna, svjesna kako je njena kuća izgrađena bespravno, i to na zemljištu kojeg su suprug i ona kupili 2017. godine kao pašnjak. Zatražili su odmah prenamjenu zemljišta te krenuli s gradnjom kuće, a na kraju gradnje zatražili su i legalizaciju, koja im nikada nije stigla, prenosi Istra24.

- Zvala sam i načelnika Ližnjana i gradonačelnika Pule. Zoričić je jučer odmah došao do nas i obećao da će razmotriti naš slučaj, a razgovarali smo i s pulskom pročelnicom (Ivana Sokolov, op. n.) koja je nazvala odmah neke udruge i krenula s traženjem alternativnog smještaja za nas. I gradonačelnik nam je priznao kako ne zna po kojem su to kriteriju birani objekti za rušenje. Javio nam se i imam koji nam je obećao pomoć, no mi bi zapravo voljeli ovo legalizirati, želimo sve platiti i ostati na svojem - govori Jasna.

- Ne znam kome smetamo ovdje, na ledini smo. Niti smo pored mora, ni na zaštićenom području. Nismo ovo gradili za apartmane i iznajmljivanje, nego da živimo svoji na svome. Zvali su me iz Centra za socijalnu skrb i kazali da će mi uzeti djecu ako nemamo gdje. Znam rade oni svoj posao, smjestili bi ih privremeno kod udomitelja, ali to su moja djeca, moja kuća.... Zašto su baš nas izabrali za rušenje, zar ne vide velike građevinare kako grade, zar ne vide vile uz more, kako im mi ovdje smetamo.... - tužno je ispričala Jasna.

Od svih strana zasad je dobila odbijenicu. Kazala je i kako joj je netko najavio da će se rušenje neke kuće odgoditi, no ni sama nije sigurna otkud je ta najava stigla. O mogućnosti dobivanja građevinske dozvole ipak, nema nikakvog govora, rekla je.

