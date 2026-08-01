Tko je žena koja stoji iza najopasnijih ukrajinskih dronova? Sve je počelo u omiljenom restoranu...

Iryna Terekh, 34-godišnja arhitektica danas je jedna od ključnih figura ukrajinske vojne industrije. Na čelu je tvrtke Fire Point, koja je postala jedan od glavnih pokretača ukrajinskih dalekometnih udara na ruske ciljeve. Na međunarodnim sajmovima obrane izdvaja se već na prvi pogled, duga kosa u repu, bijeli top, bež sako i široke traperice. Dok se oko nje kreću muškarci u odijelima, ona pregovara s proizvođačima oružja i sudjeluje u raspravama o europskom naoružavanju.

AFP ju je intervjuirao u Londonu, daleko od štandova ovotjednog sajma Farnborough International Airshow. Mjesec dana ranije Fire Point je na francuskom sajmu Eurosatory privukao veliku pažnju kontinuiranim prikazivanjem snimke rafinerije nafte u blizini Moskve koja gori nakon udara njihovog drona. U Britaniji su odlučili ne izlagati. "Sljedeći korak mora biti još bolji", kaže Terekh.

Tvrtka se mjesecima brani od optužbi za korupciju i favoriziranje od strane države. Terekh tvrdi da su ukrajinske vlasti od 2022. do 2024. očajnički tražile proizvođače oružja i da Fire Point pozdravlja kontrole i transparentnost.



Terekh je odrasla u Harkivu, u četvrti Saltivka koja je danas među najteže pogođenim ruskim napadima. Iz dječjeg doma mogla je vidjeti ruski Belgorod. Danas živi u Kijevu i ima djecu, ali više detalja ne otkriva zbog sigurnosti. Iako je studirala arhitekturu, nikada nije radila u struci. Vodila je građevinske tvrtke. Kada je Rusija 2022. pokrenula punu invaziju, prijatelj Denys Shtilerman, osnivač Fire Pointa, pozvao ju je da mu se pridruži, piše France24. Prve ideje za dron FP-1 nastale su na salveti u omiljenom restoranu krajem 2022. Prototip je sastavljen u garaži početkom 2023., a sedam letjelica napravljeno je u samo tri tjedna. "Spavali smo po tri sata i radili u smjenama", prisjeća se.

"Ukrajinska vojska danas se u velikoj mjeri oslanja na volontere, pa proizvodi moraju biti jednostavni, jasni i lako reproduktivni", poručuje. Zapadni vojni stručnjaci Fire Point danas opisuju kao jednog od ključnih dobavljača za ukrajinske dalekometne udare. Terekh ne otkriva prihode, ali kaže da proizvodnja sada iznosi tisuće dronova mjesečno. Ranije objavljene brojke od 3.000 dronova i 30 projektila Flamingo mjesečno u međuvremenu su porasle. Kontroverze su ipak imale posljedice: neki projekti s inozemnim partnerima kasnili su mjesecima zbog dodatnih provjera. Te provjere su sada završene.



Njezina nova ambicija je stvaranje široke koalicije za balističku proturaketnu obranu – „nešto što još ne postoji u svijetu“ – u kojoj bi Fire Point igrao središnju ulogu. "Svi smo vidjeli američke sustave Patriot koji su daljinski deaktivirani zbog političke odluke", kaže.