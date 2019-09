S kartice joj skinuli 15.000 kn: Često kupujem preko interneta, no nije se radilo o tome

Splićanka je prošle nedjelje uz jutarnju kavu pregledavala transakcije i ostala šokirana kada je vidjela da joj je s tekućeg računa ukradeno 15.000 kuna.

- Imala sam što i vidjeti - na popisu je bilo otprilike 12 do 13 transakcija po 1000 kuna i još nekoliko na manje iznose koje, naravno, nisam sama napravila. Te su veće sve išle na račun jednog prodavača koji je registrirao svoje poslovanje na web stranici Wish, internetskoj trgovini koja prodaje različitu robu, i to uglavnom po izrazito povoljnim cijenama, piše Slobodna Dalmacija.

- Kupovala sam i ja na Wishu, ali zadnji put prije godinu dana. Osim toga, iz opreza nikad ne kupujem direktno preko kartice nego preko svog PayPal računa. Svi znaju da je taj sistem siguran, odnosno da PayPal vodi računa o sigurnosti podataka svojih klijenata. Na ovaj način učestalo kupujem preko Amazona, eBaya i AliExpressa, i nikad dosad nisam imala neugodnih iskustava - govori Splićanka (29).

Čim je shvatila da joj je kartica hakirana, odmah je kontaktirala nadležne u svojoj matičnoj banci koji su promptno reagirali. Kada im je objasnila na koji način kupuje, iz banke su joj kazali da vjerojatno podaci s kartice nisu hakirani prilikom online kupnje, te da je velika mogućnost da mi ih je netko skenirao na bankomatu, dok je dizala novac, ili tijekom neke druge transakcije.

Slučaj je prijavila i policiji. Banka je blokirala karticu te su joj vratili novac.