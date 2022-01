S dvije puške ušao u predavaonicu: Ubojica je poslao poruku prije napada

Napadač koji je u ponedjeljak na Sveučilištu u Heidelbergu usmrtio jednu te ozlijedio tri osobe, svoje je djelo prije toga najavio preko jedne komunikacijske platforme, priopćila je policija na konferenciji za tisak u ponedjeljak navečer u Heidelbergu.

„Neposredno prije samog djela 18-godišnji počinitelj je preko jedne WhatsApp grupe poručio kako sada ‚treba kazniti neke ljude'“, rekao je Siegfried Kollmar, predstojnik policijske uprave Heidelberg.

U istoj poruci počinitelj je izrazio želju da bude pokopan na moru.

Policija je odbila špekulacije oko motiva ovog kaznenog djela ali je prije toga isključila politički i vjerski motiv.

„Trenutno polazimo od toga da se radi o psihičkom poremećaju ili o ljubavnoj drami“, rekao je jedan predstavnik policije.

Istražni organi su najavili da će u sljedećim danima istragu intenzivirati na bližu okolinu počinitelja. Kako je priopćeno, radi se o jednom Nijemcu iz obližnjeg Mannheima koji je i sam bio student te prethodno nije bio kažnjavan.

Foto: TILMAN BLASSHOFER/REUTERS Police wait inside a building of the Heidelberg university after a lone gunman wounded several in an attack in a lecture hall in the southwestern university town before shooting himself dead in Heidelberg, Germany, January 24, 2022. Picture taken through a window. REUTERS/Tilman Blasshofer Photo: TILMAN BLASSHOFER/REUTERS

18-godišnjak je u ponedjeljak prije podne s dvije puške, od kojih je jedna sačmarica, ušao u predavaonicu prirodoslovnog fakulteta Sveučilišta u Heidelbergu, te hicima ozlijedio četiri osobe od kojih je jedna umrla u toku dana.

Policija pretpostavlja da se radilo o ciljanom ubojstvu jedne osobe jer počinitelj, usprkos činjenici da je posjedovao još mnogo streljiva, nije nastavio s pucnjavom.

Prema prvim informacijama, počinitelj je oružje nabavio u inozemstvu.

Političari u gradu s najstarijim sveučilištem u Njemačkoj, izrazili su zaprepaštenost ovim činom.

„Mi ne samo da smo bez riječi nego jednostavno ne možemo vjerovati da se ovako nešto može dogoditi u našem Heidelbergu“, rekao je Eckart Wuerzner, gradonačelnik ovog grada na jugu Njemačke.