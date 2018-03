Ruši li Turudić sustav nagodbi s USKOK-om?

Ja doista ne znam što se tu više može očekivati – kratko je u utorak prijepodne novinarima okupljenim pred zgradom Županijskog suda u Zagrebu kazao odvjetnik Čedo Prodanović odgovarajući na pitanje “što sada slijedi?”. Nije bio jedini koji je na taj upit tek slijegao ramenima ne želeći se uopće upuštati u nagađanja kako bi “pravosudni rat” koji se od početka ovog tjedna vodi između USKOK-a i predsjednika zagrebačkog Županijskog suda Ivana Turudića mogao završiti.

Idu k Dinku Cvitanu

A ratno stanje izbilo je u ponedjeljak kad je sudac Turudić na pripremnom ročištu u sporu koji se vodi protiv bivše SDP-ove županice Marine Lovrić-Merzel odlučio odbiti zahtjev za nagodbu s poduzetnikom Željkom Žužićem koji je priznao kako je bivšoj županici dao sto tisuća eura mita. Isti zahtjev za nagodbu već je bio odbio i nekoliko mjeseci prije, ali Vrhovni se sud nije složio s tim njegovim odbijanjem nagodbe, pa mu ju je, pod preporukom da prihvati nagodbu, vratio na ponovno odlučivanje. Turudić je odlučio ignorirati preporuku Vrhovnog suda i u ponedjeljak je ponovno odbio nagodbu, nakon čega je USKOK zatražio njegovo izuzeće, o kojem je odlučivao on kao predsjednik suda te je odlučio kako se neće izuzeti iz postupka, pa su predstavnici USKOK-a zatim demonstrativno napustili pripremno ročište koje je bilo odgođeno za utorak. Iako je bilo najava kako se USKOK u utorak uopće neće pojaviti na sudu, ipak su došli, da bi se ponovno ponovila situacija kao i dan prije – demonstrativno su napustili sudnicu jer je Turudić opet odbio njihov zahtjev za nagodbom.

– Ovo je već treći put unutar 24 sata da Turudić krši zakon. Nama ne preostaje ništa drugo nego da se obratimo glavnom državnom odvjetniku sa zahtjevom da on Vrhovnom sudu podnese zahtjev za zaštitu zakonitosti (ZZZ) – kazao je nakon ročišta zamjenik ravnateljice USKOK-a Vjekoslav Tolnaj. ZZZ je izvanredni pravni lijek koji USKOK koristi jer na odluku suca Turudića više nema prava žalbe “regularnim putevima”. Sudac Turudić je objasnio kako je on sam odbio zahtjev za izuzeće temeljem članka 35. ZKP-a, objašnjavajući kako je o tom zahtjevu već odlučeno na Vrhovnom sudu te da će se zbog toga svi budući zahtjevi s takvim ciljem odbaciti kao nedopušteni. USKOK-ovo napuštanje sjednice ocijenio je kao protivno Ustavu i ZKP-u, a svoju odluku o tome da ponovno odbije nagodbu obrazložio je time da na to ima potpuno pravo jer kao sudac zakon primjenjuje samostalno i neovisno.

– Potpuni je to presedan jer se ruši cijeli sustav nagodbi s USKOK-om, koji se stvarao šest, sedam godina – riječi su kojima poznati osječki odvjetnik Hrvoje Krivić komentira ovakav potez suca Turudića. Ističe i kako je Turudić našao zakonsku mogućnost da brani takav svoj stav, što je dobro iskoristio, ali time i uvelike odlučio rušiti koncept nagodbi. Navodi članak 361. Kaznenog zakona u kojemu piše kako sudsko vijeće može odbiti sporazumnu presudu “ako njezino prihvaćanje nije u skladu s odmjeravanjem kazne propisanim zakonom ili sporazum inače nije zakonit”, a na takvo rješenje o odbijanju nagodbe nije dopuštena žalba.

Što kad sudac kaže: Neću

– Iako je riječ o nagodbi, to je presuda suca Turudića, njegov je potpis i žig suda na njoj. Suci nisu državni službenici da im se može naređivati. Može im se, pak, ukinuti presuda, ili dodijeliti predmet nekome drugome, ali ne možete nekoga tko je neovisan natjerati da donese takvu presudu – objašnjava Krivić koji smatra kako to razotkriva i slabost zakona.

– Kada dođete s prijedlogom nagodbe na pripremno ročište, nije predviđena mjera kad sudac kaže “neću”. To je zato što je zakon loš. Država nema mehanizam da provede tu nagodbu – navodi. Kada je u pitanju odluka o tome je li Turudić trebao sam odlučivati o svom izuzeću ili nije, zagrebački odvjetnik Branko Šerić smatra kako on o tome sam ne može odlučivati te da je o izuzeću trebao odlučivati ili zamjenik predsjednika suda ili Vrhovni sud. Novo ročište zakazano je za 26. ožujka, a ako se USKOK ne pojavi, što mogu pod obrazloženjem da ne žele pristupati sve dok Vrhovni sud ne donese odluku o izvanrednom pravnom lijeku koji su podnijeli, ročište će biti odgođeno.