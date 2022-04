Rusi drhte od moćnog britanskog trozubca: 'Ovo je ubojica aviona, Ukrajinci su tajno obučeni'

Kad je prije par dana na krajnjem istoku Ukrajine, iznad linije razgraničenja prema Luganskoj "krajini", okupiranom dijelu Ukrajine oboren ruski borbeni helikopter Mi-28 svi su pomislili da je taj posao obavio američki PZO sustav "Stinger". On tako, naime zna "odrezati" i prepoloviti avion ili helikopter pri udaru. No, analiza je pokazala da je ruski Mi-28 prepolovio neki drugi projektil, britanski "Starstreak".



A on je sposobniji nasljednik Stingera, gađa ciljeve na 5 do 7 km udaljenosti, ispaljivan s ramena, stativa ili vozila. Starstreak je najbrža protuavionska raketa, leti brzinom i iznad 4 macha. Ne može joj se pobjeći, a toplinski mamci koje izbacuju avioni i helikopteri ne pružaju od ovog projektila nikakvu zaštitu. Starstreak se, naime ne navodi toplinski, nije IC raketa, nego cilj obuhvaća kroz dva laserska snopa.