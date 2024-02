Rumunjska i Srbija najopasnije za vožnju, ni Hrvatska se ne može pohvaliti

Novo istraživanje otkrilo je koje su europske zemlje najopasnije za vožnju, a na prvom je mjestu Rumunjska, a slijede nama susjedna Srbija te Bugarska. Odmah iza njih je Hrvatska, na četvrtom mjestu s 71,20 poginulih na milijun stanovnika prema podacima za 2022. godinu. To je pad od 22,53 posto u odnosu na 2012., kada je bilježila 91,91 poginulih. Norveška je, pak, najsigurnija zemlja za vožnju.

Pad u odnosu na 2012.

Studija Vignetteswitzerland.com analizirala je najnovije podatke Europskog vijeća za sigurnost prometa kako bi se vidjelo koje su zemlje imale najveći broj smrtnih slučajeva na cestama na milijun stanovnika. Utvrđeno je da je Rumunjska statistički najopasnija zemlja za vožnju u Europi. Kako se navodi u priopćenju, statistika iz 2022. godine.pokazuje da je ta zemlja imala 85,81 smrtnih slučajeva na milijun stanovnika, što je najviše od svih zemalja u studiji. Međutim, to je pad od 10,26 posto u odnosu na 2012., kada je bilo 95,62 umrlih na milijun stanovnika.

Srbija je druga na ljestvici s 82,65 poginulih na cestama na milijun stanovnika. U usporedbi s podacima iz 2012., to je pad od 13,01 posto jer je u to doba Srbija brojala 95,01 poginulih na cestama na milijun stanovnika. Bugarska zauzima treće mjesto te tužne i zabrinjavajuće ljestvice, sa 77,64 poginulih na cestama na milijun stanovnika. Upravo se u Bugarskoj najmanje poboljšala crna statistika u usporedbi s prethodnim desetljećem, bilježi pad od samo 6,02 posto u odnosu na 2012., kada je bilo 82,62 poginulih na cestama na milijun stanovnika.

Slijedi Hrvatska, a potom Portugal, koji dolazi sa 62,30 poginulih na cestama na milijun stanovnika. To je pad od 8,53 posto u odnosu na podatke iz 2012., kada su imali 68,11 poginulih na cestama na milijun stanovnika. Kako su skandinavske zemlje u svemu naprednije od ostatka Europe, tako je i vožnja njihovim cestama najsigurnija na starom kontinentu. Po spomenutoj studiji, Norveška je statistički najsigurnija zemlja za vožnju u Europi, s 21,38 smrtnih slučajeva na milijun stanovnika u 2022., što je najmanje u bilo kojoj europskoj zemlji. U usporedbi s podacima iz 2012., to je pad za više od četvrtine.

Švedska je druga na listi najsigurnijih zemalja s 21,72 poginulih na cestama na milijun stanovnika. U usporedbi s podacima iz 2012., to je pad za gotovo 28 posto.

Na trećem mjestu je Velika Britanija s 25,89 poginulih na cestama na milijun stanovnika, četvrta je Danska s 26,22 poginulih, a peta Švicarska, s 27,58 poginulih, i ona bilježi pad od čak 35,29 posto u odnosu na podatke iz 2012.

- S obzirom na to koliko je Europa povezana i koliko je lako putovati iz jedne zemlje u drugu, važno je znati o uvjetima vožnje u svakoj zemlji u koju putujete. Mnogi čimbenici mogu utjecati na ove uvjete, kao što su kvaliteta ceste, zakoni o vožnji ili čak promjene u ograničenjima brzine koji mogu utjecati na rizik od kojeg se izlažete samim time što ste na cesti – komentirao je rezultate M. E. Wijnmalen, glavni izvršni direktor Vignetteswitzerland.com.