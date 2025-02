FOTO Stigle prve fotografije s mjesta strave u Njemačkoj, raste broj ozlijeđenih

U Münchenu je danas došlo do teške nesreće kada je automobil, preciznije Mini Cooper, iz još neutvrđenih razloga uletio u grupu ljudi tijekom Verdi prosvjeda. Prema prvim informacijama koje je potvrdila policija za njemački Bild , ozlijeđeno je najmanje 20 osoba.

Trenutno nije poznato što je dovelo do incidenta, niti ima li među ozlijeđenima teže stradalih. Policija je na terenu i provodi istragu kako bi utvrdila sve okolnosti događaja. Prema prvim informacijama policije, vozač je uhićen, a kako navodi Bild, prethodno se čula pucnjava. Automobil je ubrzao kada je došao do skupine ljudi koji su sudjelovali u štrajku kako bi prosvjedovali tražeći povećanje plaća od osam posto, veće bonuse i tri dodatna slobodna dana. Na prosvjed je pozvao sindikat Verdi .

Podsjetimo, Münchenska sigurnosna konferencija počinje u petak, a američki potpredsjednik JD Vance i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij stižu danas u četvrtak.

Es gab einen Vorfall in München bei der Verdi-Kundgebung. Ein Auto fuhr in den Demozug. Es liegt ein Mensch auf der Straße und ein junger Mann wurde von der Polizei abgeführt. Menschen sitzend weinend und zitternd am Boden. Einzelheiten noch unklar. @BR24 pic.twitter.com/9N3YvxbJ2O