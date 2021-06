Roso pušten jer mu je istekao maksimalni pritvor dok se čekaju dokazi iz inozemstva

Ante Roso (52), protiv kojeg je u prosincu lani pokrenuta istraga jer ga se sumnjiči da je paklenom napravom u dva navrata pokušao ubiti poduzetnika Darija B. (44), po sili zakona pušten je iz Remetinca.

Naime, kako je priopćilo tužiteljstvo, istraga je lani u prosincu, zbog sumnje da su počinili dva teška pokušaja ubojstva, pokrenuta protiv Rose te protiv 43-godišnjaka koji je u bijegu. Obojici je određen istražni zatvor, a tijekom istrage tražene su neke provjere i u inozemstvu. No traženi podaci nisu još stigli, pa tužiteljstvo nije okončalo istragu ni podiglo optužnicu zbog čega je Roso po sili zakona morao biti pušten da se u nastavku postupka, odnosno do okončanja istrage te odluke o eventualnom podizanju optužnice, brani sa slobode. Prema zakonu, osoba u istražnom zatvoru do podizanja optužnice može biti maksimalno šest mjeseci, a kako je Roso uhićen u prosincu lani, morao je biti pušten iz Remetinca. Lani mu je istražni zatvor, koji mu je bio određen nakon uhićenja zbog mogućeg utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja djela, dva puta produljivan, zbog čega se žalio Ustavnom sudu tvrdeći da su mu prekršena prava, no ustavna tužba mu je odbijena.

Roso i njegov odbjegli ortak sumnjiče se da su 14. travnja 2020., s još jednom osobom čiji identitet za sada nije utvrđen, isplanirali da ubiju Darija B. Sumnja se da su u plastičnu oblogu blatobrana prednjeg lijevog kotača Porsche Carrere 911, koji je bio parkiran, stavili improviziranu eksplozivnu napravu. Tu su napravu povezali sa SIM karticom u mobitelu koji je bio spojen na elektrodetonatorsku kapislu umetnutu u eksploziv. Sve to bilo je povezano i s GPS trackerom u koji su umetnuli SIM karticu drugog pozivnog broja. Sumnjiči ih se da su se potom preko internetske aplikacije na mobitelu spojili s uređajem za određivanje lokacije Darija B. te da su u 4.28 aktivirali praćenje vozila. Kada su praćenjem lokacije utvrdili da je vozilo u pokretu, s mobitela su više puta pozivali drugi mobitel, namjeravajući preko poziva zatvoriti strujni krug između baterije pozvanog mobilnog uređaja i detonatorske kapisle te tako aktivirati elektrodetonatorsku kapislu umetnutu u eksploziv i izazvati eksploziju. No, iz nekog razloga do eksplozije, srećom, nije došlo.

Roso i njegov 42-godišnji kompanjon te osoba čiji identitet za sada nije utvrđen sve navedeno ponovili su i 11. svibnja. No ni taj put improvizirana eksplozivna naprava, srećom, nije eksplodirala, a kako je automobil proizvodio čudne zvukove, Dario B. ga je odvezao u autoservis u kojem su podmetnutu paklenu napravu otkrili.

Roso je inače stari znanac policije. Bio je optužen za sudjelovanje u krvavoj pljački Fine 2005. u Zagrebu kada su ubijena dva zaštitara, no u tom je postupku pravomoćno oslobođen optužbi jer nije dokazano da je on ostalima dojavio ključne informacije koje su dovele do razbojstva. Na stranicama novinskih crnih kronika njegovo ime se pojavljivalo i kada su ga pokušali ubiti, za što je bio optužen i osuđen Ivan Boršić.