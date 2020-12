Dva puta ga pokušali ubiti paklenom napravom, Anti Rosi određen pritvor, pomagač u bijegu

Ante Roso (51) pritvoren je, a Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu protiv njega i njegovog 42-godišnjeg ortaka koji je u bijegu, donijelo je rješenje o provođenju istrage. Sumnjiči ih se za teški pokušaj ubojstva zagrebačkog poduzetnika Darija B. (43), kojem su u dva navrata pod automobil postavili paklenu napravu koja srećom nije eksplodirala.

Rosi je istražni zatvor određen zbog mogućeg utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja djela, a njegovom 42-godišnjem ortaku i zbog bijega.

Njih se dvojica sumnjiče da su 14. travnja 2020. zajedno s još jednom osobom čiji identitet za sad nije utvrđen, isplanirali da ubiju Darija B. Sumnja se da su u plastičnu oblogu blatobrana prednjeg lijevog kotača Porsche Carrere 911, koji je bio parkiran, stavili improviziranu eksplozivnu napravu.

Foto: PU zagrebačka

Tu su napravu povezali sa SIM karticom u mobitelu, koji je bio spojen na elektrodetonatorsku kapislu umetnutu u eksploziv. Sve to bilo je povezano i s GPS trackerom u kojeg su umetnuli SIM karticu drugog pozivnog broja. Sumnjiči ih se da su se potom preko internet aplikacije na mobitelu spojili s uređajem za određivanje lokacije Darija B. te da su u 04,28 aktivirali praćenje vozila.

Kada su praćenjem lokacije utvrdili da je vozilo u pokretu, s mobitela su više puta pozivali drugi mobitel, namjeravajući preko poziva zatvoriti strujni krug između baterije pozvanog mobilnog uređaja i detonatorske kapisle te tako aktivirati elektrodetonatorsku kapislu umetnutu u eksploziv i izazvati eksploziju. No iz nekog razloga do eksplozije srećom nije došlo.

Pa su Roso i njegov 42-godišnji kompanjon te osoba čiji identitet za sada nije utvrđen, sve ranije navedeno ponovili i 11. svibnja. No ni taj put improvizirana eksplozivna naprava, srećom, nije eksplodirala, a kako je automobil proizvodio čudne zvukove, Dario B. ga je odvezao u autoservis u kojem su podmetnutu paklenu napravu i otkrili.

Foto: Daniel Kasap/PIXSELL

Roso je inače stari znanac policije. Bio je optužen za sudjelovanje u krvavoj pljački Fine 2005. u Zagrebu kada su ubijena dva zaštitara, no u tom je postupku pravomoćno oslobođen optužbi jer nije dokazano da je on ostalima dojavio ključne informacije koje su dovele do razbojstva.