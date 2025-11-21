Naši Portali
REAKCIJE NA SLOVENSKI 'ZAKON O ROMIMA'

Romska naselja pretvorena u ‘visokorizične zone’ s većim ovlastima policije

Autor
Ivica Beti
21.11.2025.
u 19:49

Neki slovenski stručnjaci za kazneno pravo upozoravaju da je riječ o jednom od najopsežnijih zadiranja u osobne slobode od 1991. godine

Novi Šutarov zakon, nazvan po 48-godišnjem ugostitelju Alešu Šutaru kojeg je u Novom Mestu prošlog mjeseca ispred kluba LokalPatriot na smrt pretukao 21-godišnji Rom, izazvao je oprečne reakcije u slovenskoj javnosti u dijelu koji se odnosi na dodatne ovlasti za policijsko djelovanje u "sigurnosno rizičnim područjima". Istraživanje koje je objavila RTV Slovenija pokazalo je da se više od 60 posto ispitanika slaže s takvim prijedlogom zakona, no protiv je oporbena lijeva koalicija, te romske organizacije, a Europska komisija svoj će sud dati kad zakon bude službeno objavljen.

CO
CommonSense
20:32 21.11.2025.

Isto treba i kod nas. To kaj je danas vu Međimurju je pitanje vremena kad bumo gledali reprizu Novog Mesta

