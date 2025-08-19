Roditelje u Austriji školska godina po djetetu stoji 2.200 eura. Siromašnima u pomoć priskaču Caritas i Samaritanci

Početak školske godine za brojne, posebice višečlane obitelji u Austriji, sve veći je financijski izazov. Preciznije rečeno problem. Posebice za siromašne i socijalno ugrožene obitelji s niskim primanjima. 'Ništa čudnovato', tvrdi direktor austrijske humanitarne organizacije Caritas Klaus Schwertner, kada je poznato da prosječni trošak školovanja samo jednog djeteta u Austriji iznosi godišnje oko 2.200 eura.

Zbog toga, Caritas svake godine uoči početka nove školske godine pokreće svake hvalevrijednu humanitarnu akciju. Poziva sve austrijske građane da doniraju očuvane školske torbe, pernice, dječju odjeću, školske stolove i drugi namještaj. Sve se to može pronaći po znatno nižim cijenama, na Caritasovim prodajnim mjestima “Carla”.

- Obrazovanje je najbolja prevencija protiv siromaštva - istakao je Schwertner dodavši: "Danas često odluku o obrazovnom putu djeteta ne donosi talent ili marljivost, već socijalna pozadina i primanja roditelja”. Uz poruku Austrijancima: “Dakle, ne smanjujmo se, nego one najmanje učinimo velikima”. Direktor Caritasa je naglasio kako je za austrijske roditelje jedan od velikih financijskih izazova tijekom školske godine, plaćanje instrukcija svojoj djeci, kako bi savladala školsko gradivo i završila pozitivno školsku godinu. Samo prošle godine za “skupe satove instrukcije izdvojeno je iz kućnih blagajni čak 168 milijuna eura”.

To si djeca iz siromašnih obitelji ne mogu priuštiti i zato im u pomoć priskače Caritas i dobri ljudi. Caritas je osnovao 74 privlačna centra za učenje u vidu kafića, za besplatnu pomoć u učenju siromašnim učenicima, u kojima se više od 2.200 djece školuje, uz pomoć pedagoga volontera. Volonteri dolaze direktno u škole i dječje vrtiće i na licu mjesta dobrovoljno pomažu djeci u učenju. Da je navedeni Caritasov projekt “pun pogodak”, potvrđuje i podatak da čak 96 posto djece, nakon instrukcija, uspješno završava školsku godinu. Ali i liste čekanja na prazno mjesto, koje su sve duže.

Slične apele pružanja humanitarne pomoći potrebitim Austrijancima uputio je i Savez Samaritanaca (Samariterbund) u Beču, čiju pomoć trenutačno prima oko 330 siromašne djece. Riječ o školskoj opremi, od školskih torbi do pernica i drugih za školu potrebnih stvari. Direktor Saveza Samaritanaca Oliver Löhlein je pozvao Austrijance da dobrovoljnim prilozima pomognu da se prikupi što više sredstava za kupnju školske opreme i ostalog, za potrebe siromašnih učenika. - Svaki euro vrijedi više ako kupujemo na veliko - istakao je Löhlein uz poruku: "Obrazovanje naše djece ne smije ovisiti o dubini roditeljskog novčanika”. U svakom slučaju, pred austrijskim roditeljima je još jedna “vruća jesen”.